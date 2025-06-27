Bakan Yerlikaya, Van'da Afet Konutları Töreninde Umut Dolu Mesajlar Verdi

Van'da Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Biz, büyük bir inançla söylüyoruz ki terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız." dedi.

1000 Yıllık Kardeşlik ve Dayanışma Vurgusu

Bakan Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, "Bu toprakların 1000 yıllık kardeşliğin, birliğin, dirliğin yaşayan hafızası olduğunu" belirtti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük felakette kaybettikleri canları anarak, "Gözyaşlarımız Fırat'a, Dicle'ye, Van Gölü'ne karıştı ancak millet olarak o gün bir kez daha yıkılmadık, eğilmedik, asla yılmadık." dedi.

Afet Konutları ve Yeniden İmar Seferberliği

2020 yılında Başkale depreminde 282 konut teslim ettiklerini hatırlatan Yerlikaya, "Bugün, Çatak ve Başkale'de meydana gelen afetler nedeniyle yapımı tamamlanan 337 konutun kurasını çekiyoruz. Ayrıca Erciş'te kurası çekilmiş 32 hak sahibi kardeşimize anahtarlarını teslim ediyoruz." diye ekledi.

Geçtiğimiz Yılın Çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tam 250 bin 536 bağımsız bölümün teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, Türkiye’nin dört bir yanında yeniden imar ve ihya seferberliği yürütüldüğünü vurguladı.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı

Milletin ebedi yurdunun hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını belirten Yerlikaya, "Bu topraklarda kimse yalnız, kimsesiz bırakılmayacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan herkesin bu vatanın öz ve asil sahibi olduğunu ifade ettik." dedi.

Vizyon ve Teşekkür Mesajları

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, konutların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Van, Türkiye'nin doğusu değil, Orta Asya'nın batıya açılan kapısıdır." dedi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatarak, afetlere hazırlıklı olunması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Sonuç ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya, kura sonucu konut sahibi olan ailelere anahtarlarını teslim etti. Törene, birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlen Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlen Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.