Bakan Yerlikaya, Yeni İl Emniyet Müdürleri ve Daire Başkanlarıyla Bakanlıkta Buluştu

Bakan Yerlikaya, yeni atanan emniyet yöneticileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan il emniyet müdürleri ve daire başkanlarını Bakanlıkta kabul etti. Yerlikaya, buluşmayı NSosyal hesabından duyurdu.

Emniyet teşkilatının 180 yıllık hizmetine vurgu

Yerlikaya, paylaşımında Emniyet teşkilatının 180 yıllık bir çınar olduğunu belirterek, Türkiye'nin asayişi, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışıldığını ifade etti.

Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine atıfta bulunarak, 'Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapma' hedefiyle çalışmaların süreceğini vurguladı.

Yerlikaya, yeni atanan il emniyet müdürlerine başarı dileklerini iletti ve görevi devreden arkadaşlara hizmetleri için teşekkür etti. Bakan ayrıca, yeni göreve başlayacak emniyet müdürlerinin illerindeki vatandaşlara selamlarını iletmelerini istedi.