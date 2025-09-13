Bakan Yılmaz Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Balıkesir'de ticaret odaları, esnaf birlikleri ve şehit ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek kentin ticari ve sivil toplum aktörleriyle bir araya geldi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında temaslar

Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı çerçevesinde ilk olarak Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette borsa Başkanı Mehmet Çetin ve borsa üyeleriyle görüşmeler yaptı.

Ardından Balıkesir Ticaret Odası'na geçen Tunç, oda Başkanı Rahmi Kula ile iş insanlarıyla bir süre sohbet etti ve kentteki ticari faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Valilik ve esnaf temsilcileriyle buluşma

Bakan Tunç, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile birlikte Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Şehit ailesine ziyaret

Program kapsamında Tunç, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün Kuvayi Milliye Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Bakan Tunç, kente veda etti ve ilçeden ayrıldı.

