Bakan Yılmaz Tunç: Sosyal medya üzerinden provokatif girişimlere karşı soruşturmalar devam ediyor

BAKAN TUNÇ’TAN SURİYELİ SIĞINMACILAR VE SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılan provokatif girişimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletin birliğini ve ülkenin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetlere dikkat çekerek, bu tür girişimlerin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

KAYSERİ'DEKİ OLAYLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini hatırlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını vurguladı. Tunç, olayın mağduru olan çocuk ve ailesinin devlet koruması altında olduğunu belirterek, bu tür hassas konuların hukuk çerçevesinde titizlikle ele alındığını ifade etti.

PROVOKATİF GİRİŞİMLER VE ASILSIZ İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Bakan Tunç, Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden yapılan nefret söylemleri ve provokasyonlara karşı gözaltı kararlarının verildiğini açıkladı. Tunç, bu tür eylemlerin ülkenin huzurunu bozmayı amaçladığını ve hukuk devleti olarak bu girişimlerin üzerine kararlılıkla gidildiğini vurguladı.

Adalet Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve bağımsız Türk yargısının kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uyguladığını belirtti. Tunç, ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletin arasına nifak tohumları ekmek isteyenlerin asla amacına ulaşamayacağını söyledi. Türk milletinin sağduyulu davranarak ülkeyi karıştırmak isteyenlere karşı birlik içinde hareket edeceğini vurguladı.



Tunç, milletin huzurunu ve birliğini bozmaya yönelik her türlü girişime karşı kararlı bir şekilde mücadele edildiğini ifade etti. Bakan, bu tür provokatif girişimlerin ve asılsız iddiaların, sadece halkın birliğini zedelemekle kalmayıp aynı zamanda toplumun güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. Bu nedenle, devletin ilgili kurumlarının ve yargının bu tür olaylara karşı hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN PROVOKASYONLARA DİKKAT

Tunç, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimlerin, özellikle hassas konular üzerinden halkı galeyana getirmeyi amaçladığını belirtti. Bu tür girişimlerin halk arasında infial yaratmayı ve toplumsal düzeni bozmayı hedeflediğini ifade eden Bakan, vatandaşları bu tür provokatif içeriklere karşı uyanık olmaya çağırdı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yayılan asılsız iddiaların doğruluğunun mutlaka teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve yargının bağımsızlığının en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Türk yargısının kanunlar çerçevesinde adaletin sağlanması için gerekli adımları attığını ve her türlü ayrımcılık ve nefret söylemine karşı gerekli cezai yaptırımların uygulandığını ifade etti. Tunç, toplumun huzuru ve güvenliği için hukuk devleti ilkelerinin titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekti.

