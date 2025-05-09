Bakan Yumaklı: 2024, Son 145 Yılın En Sıcak Yılı Oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılının son 145 yılın en sıcak yılı olduğunu belirtti. İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen "Orman Benim" kampanyasında konuşan Yumaklı, meteorolojik verilerin bu yılın yüksek risk taşıdığını gösterdiğini kaydetti.

Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenledikleri kampanyanın Türkiye genelinde büyük bir ilgi gördüğünü ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

İklim Değişikliği ve Tehditler

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanları koruma çabalarına dikkat çekerek, "Son 22 yılda 7,5 milyar tohum ve fidan ektik. Ancak, iklim değişikliği nedeniyle ormanlarımız tehdit altında. Son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılın iki katı. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu." dedi.

Yangın Riskine Dikkat

Yüksek hava sıcaklığı, düşük nem oranı ve rüzgarın bir araya gelmesi durumunda orman yangınlarının çıkabileceğine dikkat çeken Yumaklı, "Orman yangınlarının yüzde 84'ü önlenebilir. Bu nedenle yangının çıkmaması için gereken hassasiyeti göstermeliyiz." dedi.

Toplumsal Farkındalık ve Mücadele

Yumaklı, orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek için tüm topluma seslenerek, "Gençler, çocuklar ve gönüllülerle bu mücadeleyi birlikte yürütmeliyiz. Yeşil vatana değer veren bir milletiz; elimizdeki bu varlığın önemini başkalarına aktarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Yumaklı, öğrencilerle birlikte ormanda çöp topladı ve öğrencilere fidan dağıttı.

Orman Yangınlarına Hazırlık

Bakan Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, orman yangınlarıyla mücadelede 27 uçak, 105 helikopter ve 25 bin personelle hazır olduklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla 81 ilde düzenledikleri "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki etkinliğe katıldı. Bakan Yumaklı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla 81 ilde düzenledikleri "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki etkinliğe katıldı. Bakan Yumaklı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.