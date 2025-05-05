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Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarına Karşı Hazırlık Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Mayıs itibarıyla orman yangınlarıyla mücadelede tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 12:32
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarına Karşı Hazırlık Açıklaması

Bakan Yumaklı, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Hazırlıkları Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Mayıs itibarıyla orman yangınlarıyla mücadelede tüm unsurların hazır hale geldiğini belirtti. Rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi ile bu yılki mücadelenin temelini oluşturacaklarını ifade etti.

Küresel İklim Değişikliği Etkisi

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda, son yıllarda küresel kriz haline gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Dünyanın son 10 yılda yanan orman alanının, bir önceki 10 yıla göre iki kat daha fazla olduğunu belirten Yumaklı, önümüzdeki yazın yangın riski açısından yüksek olacağını kaydetti.

Teknoloji Kullanımında Yenilikler

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan teknolojiye dikkat çeken Bakan Yumaklı, yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaların aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Yangın Karar Destek Sistemi'nin, Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası bir yarışmada ödül aldığını da hatırlatarak, sistem sayesinde orman yangınlarını simüle edebildiklerini ifade etti.

İnsan Gücü ve İşbirliği

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede 25 bin kişilik insan gücü kullanıldığını vurguladı ve bu süreçte İçişleri Bakanlığı, AFAD ve jandarma ile sıkı iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Yangın mücadelesinin yalnızca bir kurumun çabası olmayıp, toplumun tüm fertleriyle birlikte yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu aktardı.

Toplumsal Farkındalık ve Kampanya

Yumaklı, 9 Mayıs Cuma günü 81 ilde 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde etkinlikler düzenleyeceklerini duyurdu. Tüm vatandaşları bu değerli kampanyaya destek vermeye çağıran Bakan Yumaklı, alınacak önlemlerle orman yangınlarının sayısının azaltılabileceğini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü ve Tatbikatlar

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de orman varlığının artırılması ve yangınlarla mücadele konularında bilgiler vererek, etkinlik sırasında gelen tatbikat amaçlı orman yangını ihbarına canlı müdahale yapıldığını kaydetti.

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde risk altındaki illerin valileriyle Orman...

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde risk altındaki illerin valileriyle Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada) da toplantıya katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde risk altındaki illerin valileriyle Orman...

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde risk altındaki illerin valileriyle Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada) da toplantıya katıldı.

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