Bakan Yumaklı'dan TARSİM Vurgusu: Tarım Sigortası Hayati Öneme Sahip

Tarım Sigortasının Önemi Vurgulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da yaptığı konuşmada, bir yıllık emeğin, gayretin ve çabanın garanti altına alınmasının tek yolunun tarım sigortası ve TARSİM olduğunu belirtti. Üreticilerin TARSİM konusunda gerekli ilgiyi göstermelerini talep eden Yumaklı, "Bu konuda bizlerin de çabası var ama üreticilerimizin mutlaka gereken ilgi ve alakayı göstermelerini istirham ediyorum," dedi.

Fındık Üretimi ve Zirai Don İle Mücadele

Yumaklı, Ulubey ilçesinde zirai dondan etkilenen fındık bahçesinde incelemelerde bulunarak, fındık üretiminin bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu dile getirdi. 2024 yılında 717 bin ton fındık üretildiğini belirten Bakan, bu miktarın 324 bin tonunun ihraç edildiğini ve yaklaşık 2,7 milyar dolarlık katkı sağladığını ifade etti.

Fındık üretiminin yüzde 28'inin Ordu'da yapıldığını kaydeden Yumaklı, zirai don hadiselerinin üretimi nasıl etkilediğine ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi. Zirai donun Türkiye'deki 34 ili ve 16 ürünü etkilediğini belirten Yumaklı, bu ürünler arasında armut, elma, fındık gibi tarımsal ürünlerin bulunduğunu vurguladı.

Bakanlığın Yürüttüğü Çalışmalar ve Destekler

Bakan Yumaklı, tarım sigortasına ilişkin de bilgiler vererek, TARSİM poliçe bedelinin yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını, dondan koruma ekipmanlarının da bedelinin %50'sinin devlet tarafından desteklendiğini açıkladı. Üreticilere, TARSİM poliçe bedellerinde indirim yapılabileceğini hatırlatan Yumaklı, "Artık iklim değişikliği yıkıcı bir etki yaratıyor. Bunun önüne geçmek için tarım sigortası şart," şeklinde konuştu.

Çiftçilere Önemli Uyarılar ve Destek Talepleri

Zirai dondan etkilenen ürünler için yapılması gereken müdahalelerin Bakanlığa bağlı müdürlükler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirten Yumaklı, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan, "Bütün iller için özel bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor," diyerek, Türkiye'deki tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini belirten Yumaklı, "Bütün üreticilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Programa katılanlar arasında Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Sayacabaşı mevkisinde zirai dondan etkilenen fındık bahçesinde incelemelerde bulundu, ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Sayacabaşı mevkisinde zirai dondan etkilenen fındık bahçesinde incelemelerde bulundu, ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı.