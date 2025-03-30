Bakan Yumaklı'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Anlamlı Mesaj

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle önemli bir mesaj paylaştı. Yumaklı, Sıfır Atık Projesi'nin geleceği koruma hedefiyle, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladığını belirtti.

Sıfır Atık Projesi'nin Önemi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin, doğanın korunması, kaynakların doğru kullanımı ve sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Sıfır Atık Projesi ile mirasımız olan geleceği koruyarak, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlu olsun." diyerek, tüm vatandaşları bu projeye sahip çıkmaya davet etti.