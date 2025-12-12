DOLAR
Ordu Mesudiye’de Tanker Çarpması: Nusret Birlikbaş Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Topçam yol ayrımında tankerle çarpışan 65 yaşındaki Nusret Birlikbaş olay yerinde hayatını kaybetti; sürücü Hasan Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:53
Kaza Ayrıntıları

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen kazada, 65 yaşındaki Nusret Birlikbaş hayatını kaybetti.

Kaza, Topçam Mahallesinde saat 14.30'da, Topçam yol ayrımı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö.'nün kullandığı 60 EK 750 plakalı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan Nusret Birlikbaş (65)'a çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Nusret Birlikbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Mesudiye Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Sürücü Hasan Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

