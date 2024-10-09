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Bakan Yumaklı Iğdır'da Hayvancılığı Geliştirecek Projeyi Tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da hayvancılığı geliştirmek için yeni projelerin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:24
Bakan Yumaklı Iğdır'da Hayvancılığı Geliştirecek Projeyi Tanıttı

Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir İşletmesi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Projenin Amaçları

Yumaklı, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'nin üç ana hedefine vurgu yaptı:

  • Uygun Maliyetle Hayvan Temini: Üreticilerimizin sürdürülebilir bir şekilde uygun maliyetle hayvan temin etmelerini sağlamak.
  • Uygun Maliyetle Kırmızı Et Temini: Tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşmasını sağlamak.
  • İthalatı Azaltmak: Türkiye'nin et ve hayvan ithalatı sorunun çözümüne katkıda bulunmak.

Hayvansal Üretimde Planlama

Bakan Yumaklı, 2021 yılında tanıtılan Hayvancılık Yol Haritası çerçevesinde, verimli ve kaliteli üretimin artırılması adına çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye genelindeki hayvansal üretim planlamasının detaylarına da değindi.

Destekleme Modeline Yenilik

Yeni destekleme modelinde, kadın ve genç çiftçilere yönelik pozitif ayrımcılığının yapılacağına dikkat çeken Yumaklı, aile işletmelerine de önemli destekler verileceğini açıkladı. Bu kapsamda, Iğdır'ın da aralarında bulunduğu 19 il, Besilik Materyal Üretim Bölgesi olarak belirlendi.

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele

Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda başarılı adımlar attıklarını belirtti. Şap hastalığı oranının yaklaşık %80 oranında azaldığını duyurdu.

Genetik Çalışmalar

Hayvancılığı geliştirmek amacıyla, genetik test merkezi açılacak ve yüksek genetik potansiyele sahip boğalar üretilecektir.

Damızlık Merkezleri

Iğdır ve Şanlıurfa'daki TİGEM çiftliklerinin damızlık merkezleri olacağı bilgisini veren Yumaklı, burada üretilecek dişi buzağıların aile işletmelerine uygun koşullarla verileceğini ifade etti.

Yumaklı, gıda arz güvenliğinin milli güvenlik kadar önemli olduğuna da vurgu yaparak, bu projenin ülkemiz ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'ni ziyaret etti.

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