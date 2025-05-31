DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.088.684,4 0,22%

Bakan Yumaklı Muş'ta Lisanslı Depo Açılışında Tarım Vizyonunu Paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muş'ta lisanslı depoculuk açılışında Türkiye'nin tohum üretimindeki gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:57
Bakan Yumaklı Muş'ta Lisanslı Depo Açılışında Tarım Vizyonunu Paylaştı

Bakan Yumaklı'dan Tarımda Yenilikçi Adım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta düzenlenen lisanslı depoculuk açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada tohumda söz sahibi ilk 10 ülke içinde olduğunu vurguladı. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen törenle, Muş'un tarımsal potansiyelinin artırılması adına önemli bir adım atıldı.

Tarımda AR-GE ve Akıllı Sulama

Bakan Yumaklı, işletmenin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait alanda AR-GE merkezi olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Ayrıca, bu yıl 20 ilde akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılacağını ifade etti ve bu sistemlerin Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde kullanılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tohum Üretimi ve Ekonomik Güç

Yumaklı, Türkiye'nin 1,3 milyon tonluk tohum üretim kapasitesi ile dikkat çektiğini belirtti. "Bugün itibarıyla sınırlarımız kapatılmış olsa dahi mevcut tohum üretiminin bu konudaki kabiliyetlerimizle sorun yaşamayacak seviyede olduğunu" dile getirerek, dikkat çekti. Bunun tarımsal üretimdeki rekabet gücünü artırmada önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Lisanslı Depolama ve Üreticilere Sağlanan Avantajlar

Lisanslı depo sisteminin yalnızca tohum ürünleri için değil, hububat ve benzeri tarım ürünlerinin de depolanması için sağlanacağı bilgisini veren Bakan Yumaklı, bu sistem sayesinde üreticilerin ürünlerini daha güvenli bir şekilde saklayıp, gerektiğinde likidite elde edebileceklerini belirtti.

Vali ve Milletvekillerinin Yorumları

Muş Valisi Avni Çakır ise yeni tesisin tahıl başta olmak üzere kentte üretilen ürünlerin depolanmasında önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca, Muş'ta yaklaşık 550 bin ton civarında hububat üretildiğini aktararak, lisanslı depoculuğun artmasının çiftçilere büyük avantajlar sağlayacağını ifade etti.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de bu tür yatırımların tarım sektörüne sağladığı sinerjiye dikkat çekerek, teknolojinin kullanımıyla verimin artacağının altını çizdi.

Tesisin Açılışı ve Katılımcılar

Yumaklı'nın konuşmalarının ardından, açılışını yaptığı tesiste incelemelerde bulundu. Törende ayrıca Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Cumhuriyet Başsavcı Hüseyin Kantar ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre gibi birçok davetli katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl merkezindeki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl merkezindeki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde düzenlenen lisanslı depoculuk açılışı törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl merkezindeki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl merkezindeki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde düzenlenen lisanslı depoculuk açılışı törenine katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
2
Denizli'de Ender Genetik Hastalıkla Mücadele Eden Raziye İçin Balon Bırakıldı
3
Burdur DoğaFest'te Gül Hasadı ve Doğa Okulu Etkinlikleri Gerçekleşti
4
Yalçın'dan Anayasa Çalışmalarına Çağrı: Kılık Kıyafet Özgürlüğü Güvence Altına Alınmalı
5
Manisa'da Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerinden Şiddetli Grev: Eşit Ücret Talebi
7
Bodrum'da Otomobil ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 15 Yaralı

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!