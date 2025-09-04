Bakan Yumaklı: Önümüzdeki Hafta 6 İlde Hayvan Pazarları Açılacak

Bakan Yumaklı Bayburt'ta konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığındaki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı kapsamında yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır illerinde hayvan pazarlarının açılacağını açıkladı.

Yumaklı, her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Bayburtlulara teşekkür ederek Erdoğan'ın selamlarını iletti ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sürecinde sahada olduklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı ve birlik vurgusu

Türkiye Yüzyılı'nın bir ruhsal ve düşünsel beraberlik gerektirdiğini belirten Yumaklı, milletin zor zamanlarda birleştiğini söyledi. Memleket ve millet bekası için çalıştıklarını ifade eden Yumaklı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Biz yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü. Bu anlayışla memleketimizin her bir noktasında, her bir karış toprağında bir araya geliyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkes'i yani herhangi bir ayrılık gözetmeden hepsini kucaklayacak ve bağrına basacak potansiyeli olan tek partiyiz."

Yumaklı, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun terörsüz Türkiye hedefine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi ve terörle mücadelede Silahlı Kuvvetlerin icra ettiği operasyonlara değindi.

Hayvan pazarları ve şap aşılamaları

Bakan Yumaklı, Türkiye'de 1965'ten sonra görülen şap hastalığına karşı Şap Enstitüsünce geliştirilen aşı ile aşılamalara başlandığını belirtti. Aşılamalar sonucunda hareket kısıtlamalarını aşamalı kaldırdıklarını ve daha önce 38 ilde pazarı açtıklarını söyledi.

Yumaklı, açılacak illerle ilgili olarak şunları aktardı: "Aşılamalara başladık. Peyderpey tabii kapatmış olduğumuz hareketi engellemek için hayvan pazarlarını da aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkmış olan illerimizde açmaya başladık. Aynı şekilde 38 ilimizi açmıştık. Önümüzdeki hafta inşallah Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, Ağrı'da, Artvin'de ve Iğdır'da hayvan pazarlarını açacağız."

Bayburt için de ilave ekiplerin gönderildiğini ve 15 gün içerisinde aşılamaların tamamlanarak hayvan pazarlarının açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Tarımda başarı, yatırım ve destekler

Yumaklı, tarım sektöründe son 23 yılda sağlanan ilerlemeyi örnek göstererek, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduklarını söyledi. Gıda arz güvenliğinde herhangi bir problem yaşanmadığını vurguladı.

Bakan ayrıca, üreticilere verilen teşvik ve desteklerle üretimin güçlendirildiğini, iklim değişikliğine karşı dirençli bir tarım hedeflediklerini belirtti ve üreticilere teşekkür etti.

"Sadece Güçlü Besi Güçlü Üretim projesiyle yıllık ülkemizin kazancı 8 milyar olacak." ifadelerini kullandı.

Bayburt'a yapılan yatırımlar ve üretim verileri

Yumaklı, Bayburt'ta üretim yapan 4 bin çiftçi'ye teşekkür etti ve ilde tarım ve orman alanına yapılan yatırımların toplamının 24 milyar lira olduğunu söyledi. İlde hizmete alınan 99 tesis ve 167 bin dekarlık (167 bin dönüm) sulamaya açılan alanı hatırlattı.

Bayburt'taki üretim verilerini şöyle aktardı: bitkisel üretim 4,5 kat artarak 3 bin tona, büyükbaş varlığı yüzde 14 artışla 67 bin başa ulaştı, il tarımsal hasıla ise 29 kat artarak 3 milyar liraya yükseldi.

Yatırımlardan bazıları: Soğukgöze Göleti (106 milyon lira maliyetle, 910 dekarlık alanın Aralık 2024'te sulamaya açılması), Gökçelere beldesi projesinin ilk kısmı (95 milyon lira maliyetle) ve Kırklartepe Sulaması inşaatı (1,8 milyar lira maliyetle, 58 bin dekarlık alanı sulayacak) olarak sıralandı.

Tarım sayımı ve saha çalışmaları

Bakan Yumaklı, başlattıkları tarım sayımı için TÜİK ile çalıştıklarını, üreticilerden destek beklediklerini belirtti: "Biz, kimler üretiyorsa onların yanındayız."

Program kapsamındaki ziyaretler

Yumaklı, Bayburt temasları sırasında Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve MHP İl Başkanı Muharrem Baykal'ı ziyaret etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip Bayburt Üniversitesi'nin 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Tarım Araştırma ve Uygulama Alanında yapılan sebze hasadına katıldı ve Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.