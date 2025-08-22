Bakan Yumaklı: Şap İçin 11 Milyon Doz Aşı, 17 İlde Hayvan Pazarları Yakında Açılacak

Bakan Yumaklı: Şap Aşısıyla Hayvan Pazarları Kademeli Olarak Açılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'da katıldığı törende şap hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, hastalığın takibi, aşı çalışmaları ve hayvan pazarı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla üreticilerin rahatlayacağını söyledi.

Aşı çalışmaları ve kısıtlama kararları

Yumaklı, Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldüğünü belirterek, ilk tespit anından itibaren hayvan hareketleri ve pazarlar konusunda önlemler aldıklarını kaydetti. Bakan, "Şap enstitüsü hemen bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti. Ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik" dedi.

Yumaklı, aşılamada oranların yükseldiğini vurgulayarak, "Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaların kaldırıldığını ve hayvan pazarlarının yeniden açıldığını aktardı. Ayrıca "İnşallah önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu 17 ilimizin daha hayvan pazarlarını açarak burada da bu rahatlamayı sağlamış olacağız. Üreticilerimiz de nefes olacak" diye konuştu.

Dezenformasyon ve dolandırıcılık uyarısı

Yumaklı, aşı ve mevzuatla ilgili yanlış bilgi ve yönlendirmelere karşı üreticileri uyardı. Bakan, bazı kesimlerin "Devletin amacı hayvanları öldürmek. Bunun için aşılar yapılıyor. Sakın aşı yaptırmayın." şeklinde ifadeler yaydığını belirtti ve üreticilere bu tür iddialara itibar etmemelerini, soruları olması halinde tarım ilçe müdürlüklerine başvurmalarını önerdi. Yumaklı, ayrıca "sizin elinizden devlet çok ucuz fiyata bunları alacak, onları almadan şu fiyata bize verin" şeklinde ortaya çıkan dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarıda bulundu.

İklim değişikliği ve zirai donun etkileri

Bakan, küresel iklim değişikliğinin tarımı etkilediğine dikkat çekerek, bakanlık planlamalarını iklim değişikliği üzerine şekillendirdiklerini söyledi. Nisan ayında yaşanan zirai dona değinen Yumaklı, "65 ilimiz az veya çok bundan etkilendi" ifadelerini kullandı. Çorum'da badem, ceviz ve elma üretimi yapan yaklaşık 4 bin 550 üreticinin zirai dondan etkilendiğini belirtti.

Sigorta ödemelerine ilişkin bilgiler veren Yumaklı, "Bu kapsamda sigorta poliçesi olanların ödemeleri yapılmaya başlandı. Türkiye genelinde bu hadise ile birlikte sigorta poliçesi olanlara yapılacak ödemelerin toplamı 23 milyar lira'ya ulaştı. Bunun şu ana kadar yaklaşık 7 milyar lira'sı ödendi" dedi. Çorum özelinde ise sigorta poliçesi olan üreticilerde ortaya çıkan 25 milyon lira tutarındaki hasarın 21,5 milyon lira'sının üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı talimatıyla sigorta poliçesi olmayan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerin mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti.

Hayvancılık yol haritası ve destekler

Yumaklı, 2024 için açıklanan hayvancılık yol haritası kapsamında anaç hayvan sayısının artırılmasının hedeflendiğini, aile işletmelerini güçlendirmek ve kadın ile genç girişimcilerin hayvancılıkta daha aktif olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Planlı üretim bölgelerinde yatırım yapanlara ilave destek ve teşviklerin süreceğini vurguladı.

Bakan, Çorum topraklarının yüzde 60'ında 44 bin çiftçinin üretim yaptığını hatırlatarak, bakanlık olarak kentin potansiyelini ileri taşımak için teşvik ve destek sistemlerinin uygulanmaya devam edeceğini ifade etti. Üreticilerden mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını istedi.

Tören bilgi ve katılımcılar

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile davetliler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.