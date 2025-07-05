Bakan Yumaklı, Şehit Orman İşçisi Ragıp Şahin İçin Törende Konuştu

Bakan Yumaklı, Şehit Orman İşçisi Ragıp Şahin'in Anısını Yaşattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan Ragıp Şahin (45) için düzenlenen cenaze töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, "Dün İbrahim Demir kardeşim, bugün Ragıp Şahin kardeşim, hiç gözlerini bile kırmadan bu vatan için fedayı can eylediler. Başımız sağ olsun. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Aileye Başsağlığı ve Emanet Mesajı

Ragıp Şahin'in ailesine baş sağlığı dileyen Yumaklı, şehit işçilerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını vurguladı. Yumaklı, "Onların hayatları uğruna Yeşil Vatan'ı savunmak için çabalarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı tüm vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. Konuşmasının ardından, şehit orman işçisinin çocukları Emir ve Sude Şahin'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Yangın Olayı ve Şehitler

2 Temmuz'da, Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın sırasında İbrahim Demir şehit olurken, Ragıp Şahin ağır yaralanmış ve hastanedeki tedavisinin ardından şehit olmuştur.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin (45) için Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin (45) için Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.