Bakan Yumaklı, şehit pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yumaklı'dan Avcılar'da taziye ziyareti

Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Pilota veda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da planlı bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Avcılar Kaymakamı Dr. Orhan Burhan da hazır bulundu. Acılı aile, Avcılar'daki evinde taziye ziyaretlerini kabul etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi; Bakan Yumaklı aileye taziye dileklerini iletti.

