Bakan Yumaklı, şehit pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 19:38
Bakan Yumaklı, şehit pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yumaklı'dan Avcılar'da taziye ziyareti

Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Pilota veda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da planlı bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Avcılar Kaymakamı Dr. Orhan Burhan da hazır bulundu. Acılı aile, Avcılar'daki evinde taziye ziyaretlerini kabul etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi; Bakan Yumaklı aileye taziye dileklerini iletti.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI'DAN, HIRVATİSTAN’DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOTUN AİLESİNE...

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI'DAN, HIRVATİSTAN’DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOTUN AİLESİNE ZİYARET

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI'DAN, HIRVATİSTAN’DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOTUN AİLESİNE...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açıldı
2
Alaplı'da İşçi Servisinin Üzerinden Geçen Serkan Tekin Hayatını Kaybetti
3
Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu
4
Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Almanya polisine dron tehdidine 80 milyon euro ödenek
6
Muş'ta Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı
7
Malatya'da Kırsal Alanlarda Kar Yağışı: Akçadağ ve Darende Etkilendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı