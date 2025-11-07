Bakan Yusuf Tekin'in Can Gür İlkokulu Ziyaretinde Sıcacık Anlar

Yusuf Tekin'in Can Gür İlkokulu Ziyaretinde Sıcacık Anlar

Minik öğrencinin içten sözleri salondakileri güldürdü

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Can Gür İlkokulu'nda minik bir öğrenciyle gülümseten bir diyalog yaşadı.

Program sırasında Bakan Tekin, küçük bir öğrenciye mikrofon uzattı. Heyecandan konuşmakta zorlanan öğrenci, salondakileri tebessüm ettiren şu sözleri söyledi: "Hoş geldin Millî Bakanım, siz çok iyi birisiniz".

Bakanın mikrofonu tekrar uzatmasıyla öğrenci duygularını daha rahat ifade etti: "Öğretmenlerime, başkanlarıma ve Bakanıma teşekkür ediyorum. Kütüphane açtıkları için de teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlarıma da iyi tatiller diliyorum". Bu sözler salonda alkışla karşılandı.

Bakan Tekin, öğrencinin içten ifadeleri karşısında gülümseyerek teşekkür etti. Ziyaret, samimi ve neşeli anlarla sona erdi.

BAKAN İLE MİNİK ÖĞRENCİNİN GÜLÜMSETEN ANLARI