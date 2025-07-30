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Bakanlar Göktaş ve Kurum, Kadın Belediye Başkanlarıyla Toplantı Düzenledi

Bakan Göktaş, kadın belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Aile Yılı projelerini görüştü.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 17:49
Bakanlar Göktaş ve Kurum, Kadın Belediye Başkanlarıyla Toplantı Düzenledi

Bakanlar Göktaş ve Kurum, Kadın Belediye Başkanlarıyla Toplantı Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde kadın belediye başkanlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, belediyelerin ihtiyaçları ve 'Aile Yılı' kapsamında yürütülen projeler ele alındı.

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile kadın belediye başkanlarıyla bir araya gelindiğini belirtti. Göktaş, “Belediyelerimizin ihtiyaçları ve Aile Yılı kapsamında yerel yönetimlerle yürüttüğümüz projeler üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Güçlü kadınlarla temeli sağlam bir gelecek inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ayrıca toplantıda bulunarak destek veren Bakan Kurum ve kadın belediye başkanlarına teşekkür etti ve “Dokunduğu her yeri güzelleştiren Belediye Başkanlarımızın katkıları büyük.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.

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