Bakanlar Göktaş ve Tekin Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı

Bakan Göktaş ve Bakan Tekin, Muharrem Ayı İftar Programına Katıldılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar, Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terörle mücadelede şehit düşen askerlerin anısına Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. Göktaş, bu buluşmaların toplumsal birliği pekiştirdiğine dikkat çekerek, "Bugünkü programla bir yürekte, bir vicdanda, bir tarihte de birleşmiş olduk,” dedi.

Bakan Göktaş, matem gününde iftar sofralarının önemine vurgu yaparak, “Anadolu'da bin yıldır ehlibeyt sevgisi ile yanmış gönüller, Hacı Bektaş-ı Veli'den Pir Sultan Abdal'a uzanan kutlu bir yolun da yolcularıdır. Bu topraklar, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Türk’üyle, Kürt’üyle birlikte acı düşünen bir milletin ebedi yurdudur,” ifadelerini kullandı.

Tekin: "Dini İnanç ve İbadet Hürriyeti Temel Haklardır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuşmasına, şehitler için rahmet ve yaralılar için şifa dileyerek başladı. Tekin, Bakanlık olarak çocukların kültür ve değerlerini öğrenmelerine önem verdiklerini belirtti.

Türkiye’nin, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı bir ülke olması için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Tekin, “Dini inanç ve ibadet hürriyeti, temel hak ve hürriyetlerin çekirdek haklar kategorisindedir,” dedi.

Tekin ayrıca, hiçbir kamu otoritesinin veya uluslararası mekanizmanın bir dini inancı veya ibadeti tanımlama yetkisinin bulunmadığını vurguladı. İnsanların dini inançlarını yaşama hürriyetinin kamu otoritesi tarafından korunmasının önemini ifade eden Tekin, Bakanlık olarak bu hakları tüm vatandaşlara tanımayı görev bildiklerini belirtti.

Öte yandan, Tekin, eğitimde müfredat revizyonu ile çocukların dini inanç ve ibadetlerini gelecek nesillere aktarmak üzere yeni düzenlemeler yapıldığını bildirerek, “2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu birliği sağlayacak bir eğitim süreç hayata geçirmeyi arzuluyoruz,” açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Etnografya Müzesi'nde düzenlenen muharrem ayı iftar programına katıldı. Programda Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal (solda), BBP Genel Başkanı Mustada Destici (sağ 3) ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir (sol 2) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Etnografya Müzesi'nde düzenlenen muharrem ayı iftar programına katıldı. Programda Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal (solda), BBP Genel Başkanı Mustada Destici (sağ 3) ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir (sol 2) de yer aldı.