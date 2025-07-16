Bakanlar Güler ve Kurum, Ay Yıldız Yerleşkesindeki Çalışmaları İnceledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası devam eden Ay Yıldız yerleşkesinde önemli bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Güler ve Kurum, Ay Yıldız projesi ile ilgili kapsamlı bir toplantı yaptı. Proje, Bakanlığın yeni karargahı olarak tasarlanıyor.

Gerçekleşen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Toplantının ardından, iki bakan inşaat alanını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası süren Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası süren Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları inceledi.