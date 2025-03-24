Bakanlık Denetimleri Artıyor: Bayram Öncesi Gıda Güvenliği İçin Kontroller Sıklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme iş yerlerinde kapsamlı denetimlere başladı. Tüketimin artış göstermesi beklenen unlu mamul üretim noktalarındaki kontrol faaliyetleri de hız kazanıyor.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, bayram döneminde vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Ülke çapında gerçekleştirilen bu denetimlerde, tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleriyle satış noktalarında detaylı incelemeler yapılıyor.

Ankara'da yapılan kontrollerde, ekipler hijyen kurallarını denetleyerek ürünlerden numuneler aldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ocak ayından itibaren Türkiye'de yaklaşık 256 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Riskli gördüğümüz yaklaşık 5 bin 500 işletmeye idari para cezası uyguladık" dedi.

Dilber, 500 milyon liradan fazla idari ceza uygulandığını ve 150 işletme hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ramazan döneminde yaklaşık 126 bin denetim yapıldığını ve bu süreçte 220 milyon lira ceza kesildiğini aktardı.

Toplu Tüketim Yerlerine Yoğun Denetim

Dilber, hijyen standartları ve izlenebilirlik konusuna dikkat çekerek, "Toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz yoğunlaşıyor. Ramazan ayı içinde özellikle ekmek, pide, şekerleme ve börek gibi ürünlere odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan, bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini belirterek, özellikle evlerde ikram edilen pasta, börek ve şerbetli tatlılar gibi ürünlerin satış noktalarının denetim kapsamına alındığını vurguladı. Gıda güvenliği konusunda herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması dileğinde bulundu.

Ayrıca, vatandaşların hijyen ve gıda güvenliği konusundaki denetimlere aktif katkı sağladığını ve Alo 174 Gıda Hattı ile Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık iletişim merkezleri üzerinden şikayetlerini iletebileceklerini hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, bayramda vatandaşlar tarafından tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleriyle satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber (solda) de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, bayramda vatandaşlar tarafından tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleriyle satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber (solda) de katıldı.