Bakanlık, Gebze'deki Engelli Çocuğu Devlet Korumasına Aldı

Gebze'de Engelli Çocuğa Yönelik Şiddet Olayı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anne ve babasının şiddetine maruz kalan engelli çocuğun devlet korumasına alındığını duyurdu.

Bakanlık, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Kocaeli Gebze'de engelli çocuk, anne ve babasının şiddetine maruz kaldı" başlıklı haberlerin ardından açıklama yaptı.

İnceleme Süreci ve Müdahale

Açıklamada, "30 Ocak'ta engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, yargı sürecine de müdahil olarak, şiddet uygulayan şahısların gerekli cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını belirtti.