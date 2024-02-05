Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi!

Bakanlık bünyesine yüzlerce personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK PERSONEL ALIMLARI

Yapılan son duyurulara göre 17 farklı şehir için Kaymakamlık ve Valilikler bünyesine 493 TYP personeli alınacağı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Müftülük ve Göç İdaresi Başkanlıkları da personel alımı yapacak. Okul ve yurtlarda görevlendirilecek olan personeller Eylül ayı içinde Geçici Madde 5 kapsamında çalışacak. TYP görev süreleri yapılan değişiklikle birlikte 6 aydan 9 aya yükseltilmişti. TYP kapsamında personel alımlarına başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kurum kaydı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan sigortası olmaması, emeklilik ya da malullük maaşı alınmıyor olması ve açıköğretim hariç öğrenci olunmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx internet sitesine giriş yaptıktan sonra başvurularını oluşturabiliyor. Güncel olarak illere göre alımlar şu şekilde,





Yozgat TYP Personel Alımı

8 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317779 )

5 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317777 )

5 Kişi Sarıkaya - İş İlanı No: ( 317784 )

5 Kişi Boğazlıyan - İş İlanı No: ( 317782 )

5 Kişi Akdağmadeni - İş İlanı No: ( 317781 )

5 Kişi Sorgun - İş İlanı No: ( 317780 )

6 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317785 )

Aksaray TYP Personel Alımı

5 Kişi Aksaray Merkez - İş İlanı No: ( 317795 )

12 Kişi Aksaray Merkez - İş İlanı No: ( 317677 )

Bartın TYP Personel Alımı

20 Kişi Ulus - İş İlanı No: ( 317803 )

60 Kişi Bartın Merkez - İş İlanı No: ( 317802 )

7 Kişi Kurucaşile - İş İlanı No: ( 317801 )

13 Kişi Amasra - İş İlanı No: ( 317800 )

Sinop TYP Personel Alımı

27 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317794 )

Muğla TYP Personel Alımı

17 Kişi Menteşe - İş İlanı No: ( 317804 )

8 Kişi Menteşe - İş İlanı No: ( 317778 )

Kayseri TYP Personel Alımı

10 Kişi Melikgazi - İş İlanı No: ( 317792 )

21 Kişi Kocasinan - İş İlanı No: ( 317791 )

Rize TYP Personel Alımı

25 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317805)

11 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317678 )

5 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317577 )

Konya TYP Personel Alımı

8 Kişi Meram - İş İlanı No: ( 317820 )

53 Kişi Selçuklu - İş İlanı No: ( 317681 )

5 Kişi Meram - İş İlanı No: ( 317680 )

Kars TYP Personel Alımı

5 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317787 )

16 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317786 )

5 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317783 )

Afyonkarahisar TYP Personel Alımı

5 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317790 )

Muş TYP Personel Alımı

11 Kişi Muş Merkez - İş İlanı No: ( 317808 )

20 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317806 )

Bingöl TYP Personel Alımı

9 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317814 )

5 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317807 )

Yalova TYP Personel Alımı

5 Kişi - İş İlanı No: ( 317811 )

Kocaeli TYP Personel Alımı

8 Kişi İzmit - İş İlanı No: ( 317813 )

10 Kişi İzmir - İş İlanı No: ( 317812 )

Burdur TYP Personel Alımı

5 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317815 )

Antalya TYP Personel Alımı

16 Kişi Kumluca - İş İlanı No: ( 317819 )

12 Kişi Muratpaşa - İş İlanı No: ( 317817 )

10 Kişi Manavgat - İş İlanı No: ( 317816 )

Denizli TYP Personel Alımı

5 Kişi Merkez - İş İlanı No: ( 317818 )