Bakım Ekonomisine Stratejik Yatırım: BM Ortak Programı Kapanış Toplantısı

Bir otelde düzenlenen "Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi için Birleşmiş Milletler (BM) Ortak Programı Kapanış Toplantısı"nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, bakım ekonomisinin hem sosyal politika hem de ekonomik kalkınma açısından merkezi bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bakan Göktaş'ın temel vurguları

"Bakım ekonomisine yapılacak her yatırım, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal eşitlik ve ekonomik büyüme için önemlidir. Bu alana yatırım yapmak, istihdam yaratır, eşitsizlikleri azaltır, sosyal korumayı güçlendirir. Çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırır."

Göktaş, bakım emeğinin yıllarca ekonomik göstergelerin dışında tutulduğunu ve toplumsal değerinin altında değerlendirildiğini belirterek, bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti: "Bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz".

Bakım hizmetlerinde kapsam ve öncelikler

Göktaş, bakım hizmetlerini hak temelli bir sosyal politika alanı olarak ele aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Erken çocukluktan yaşlılığa, engellilikten aile içi destek mekanizmalarına kadar uzanan geniş perspektifte bakım hizmetlerini hak temelli bir sosyal politika alanı olarak ele alıyoruz. Bu anlayış, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen, insanı merkeze alan kalkınma yaklaşımının en güçlü yansımalarından biridir. 12. Kalkınma Planı, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı alanlarında yürüttüğümüz strateji belgelerimiz ve Ulusal İstihdam Stratejisi'nde, bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılması temel öncelik olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Bakanlık olarak tüm bireyleri kapsayan hizmet modellerini aile odaklı bir anlayışla güçlendiriyoruz. Yerinde, erişilebilir ve kaliteli bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."

Gündüzlü ve yatılı bakım hizmetleri, yaşlı yaşam evleri ve geçici misafir bakım uygulamalarıyla binlerce vatandaşa ulaşıldığını belirten Göktaş, kurum bakımına alternatif ve yerinde bakım modellerinin önemine dikkat çekti. Bakan ayrıca, "Böylece hem kuşaklar arası bağı güçlendiriyor hem de dayanışma kültürünü canlı tutuyoruz."

Erken çocukluk dönemine yönelik hizmetlere yapılan yatırımın önemine işaret eden Göktaş, istatistikleri paylaştı: "Bugün 81 ilimizde 2 bin 377 özel kuruluşumuzla 83 bine yakın çocuğumuza kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veriyoruz."

Projeler, istihdam ve toplumsal etki

Bakanlık, bakım ekonomisini güçlendirmek için sosyal kooperatifçiliği bir araç olarak görüyor; bu yaklaşımın hem çocuk, yaşlı ve engelli bakımını güçlendireceği hem de kadın istihdamını artıracağı vurgulandı. Göktaş, yakın zamanda bir çalıştay düzenleneceğini ve uygulamadaki yenilikleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Göktaş, geleneksel bakım pratiklerini modern hizmet modelleriyle harmanlayan "Komşu Anne" projesini anlattı: "Bu proje, ebeveynler için ulaşılabilir, bakım maliyetinin paylaşıldığı ve çocukların güvenli ev ortamlarında bakıldığı bir modeldir. Amacımız, komşu annelerin mesleki olarak güçlenmesini ve çocukların sağlıklı gelişimini sağlamak." Ayrıca ebeveynlere ve komşu annelere düzenli rehberlik sunularak bakımın niteliğinin artırılacağı belirtildi.

Göktaş, bakım ekonomisinin kadınların işgücüne katılımını artırarak toplumsal refahı yükseltecek bir dönüşüm alanı olduğunu vurguladı ve organize sanayi bölgelerinde çocuk bakım merkezlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Gelecek hedefleri ve teşekkür

Bakan şöyle devam etti: "Böylece kadın emeğinin ekonomide görünürlüğü artarken, çocukların güvenli ve nitelikli bakım hizmetlerine erişimi de güçlenecektir. 2025 Aile Yılı, bu alanlarda yeni hizmet modellerini hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da nesiller arası dayanışmayı güçlendiren bakım hizmetlerini yaygınlaştıracak, aileyi merkeze alan kalkınma vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Bu anlamda Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen bu ortak program, Türkiye'nin sosyal politika vizyonuna uluslararası bir güç katmıştır. Süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, Birleşmiş Milletler kuruluşlarının değerli temsilcilerine, akademisyenlerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu emeğin Türkiye'de daha güçlü, adil ve sürdürülebilir bir bakım sisteminin temellerini oluşturacağına inanıyorum."

Programda ayrıca ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi da konuşma yaptı.

