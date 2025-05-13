Bakırhan'dan Önemli Açıklamalar: Barış ve Demokrasi İçin Hızla Adım Atılmalı

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, "İnsani, somut ve güven arttırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması, Türkiye'nin önünü açacaktır," şeklinde konuştu. Kurban Bayramı’nı çifte bayram haline getirecek düzenlemeler üzerinde durdu.

Tarihi Bir Süreçin İçindeyiz

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Çok önemli ve tarihi bir sürecin içindeyiz. Toplum yıllardır bu günlerin hayalini kuruyor," ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını, demokratik çözüm için büyük bir fırsat olarak niteledi.

12 Mayıs Tarihi Önemi

12 Mayıs'ın, Türkiye’de büyük yüklerin hafifletilmesinin başlangıç tarihi olarak tarihe geçeceğini belirten Bakırhan, "Bu karar, yalnızca Kürtlere değil, Türkiye toplumuna ve uluslararası kamuoyuna da verilmiş önemli bir mesajdır," dedi.

Siyasetin Görevi ve Barış Süreci

Konuşmasında, "Siyasetin iradesi, gençlerin inancı ve kadınların gücüyle barışı sağlamak için çabalamamız gerekiyor," diyen Bakırhan, süreci sahiplenme çağrısında bulundu. Barış sürecinin, kalıcı düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yürütme Erkinin Görev ve Sorumluluğu

Bakırhan, "Bayram öncesi bazı adımlar atılması, Türkiye'nin önünü açacaktır" diyerek yürütme erkinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Gelecek İçin Umut Vaadi

Bakırhan, "Artık korku ve şiddetten beslenmek değil, barış için bir araya gelme zamanı," diyerek herkesin sürece dahil olmasını gerekli gördüğünü dile getirdi. Sürecin, barış ve demokrasinin kazanmasıyla Türkiye için de büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti.

Toplumsal Beklentiler ve Çözüm Adımları

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, "Bayramdan önce toplumun beklentilerini karşılamak için adımlar atılmalı. Özellikle hasta tutsaklar meselesi gündemde," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, DEM Partili Ahmet Türk (solda) de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağda), partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, DEM Partili Ahmet Türk (solda) de katıldı.