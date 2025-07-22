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Bakırhan: Terörsüz Türkiye İçin Kurulacak Komisyonun Rolü Önemli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, TBMM'de kurulacak komisyonun yalnızca silah bırakma çabası olmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 13:48
Bakırhan: Terörsüz Türkiye İçin Kurulacak Komisyonun Rolü Önemli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, düzenlediği basın toplantısında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona dair önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, bu komisyonun yalnızca silah bırakma çabası içerisinde olmaması gerektiğini belirten Bakırhan, "Bu komisyon sadece silahları bırakmaya dönük bir çaba içerisinde olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Parti Meclisi toplantısı öncesi gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, Suriye'deki kalıcı çözümün tüm halklar ve inançların ortak ve eşit bir çatı altında birleşmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Meclis bünyesinde oluşturulacak yeni komisyona büyük anlam atfettiklerini vurgulayan Bakırhan, 12 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki önemli konuşmasına da dikkat çekti. Bakırhan, bu çerçevede komisyonun geçmiş deneyimlerden dersler alarak sonuç alıcı ve net bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Bakırhan, "Süreci zamana yaymadan gereklerini yerine getirmelidir" diyerek komisyonun etkinliğine vurgu yaptı. Türkiye’nin yüz yıllık yapısal sorunlarının ve mevcut siyasi krizlerin birbirini beslediğini savunan Bakırhan, bu kısır döngüyü kırmanın yolunun iki gündemi birbirinden ayırmak değil, aralarındaki bağı anlamaktan geçtiğini ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi toplantısı öncesinde partisinin genel...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi toplantısı öncesinde partisinin genel merkezinde gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi toplantısı öncesinde partisinin genel...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi toplantısı öncesinde partisinin genel merkezinde gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

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