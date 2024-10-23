Bakırköy'de Eşine Eziyet Eden Sanık Mahkeme Önünde

Bakırköy'de İstismar Davası Başladı

Bakırköy'de, eşi Vesile Bingöl'ü intihara sürüklediği iddia edilen tutuksuz sanık İsmet Bingöl'ün yargı süreci başladı. Dava, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanığın İddiaları

Sanık İsmet Bingöl, duruşmada yaptığı savunmada, eşi Vesile Bingöl'ün daha önce dört kez intihar girişiminde bulunduğunu ve bu durumlarda onu kurtardığını savundu. Dördüncü girişime yetişemediğini belirten Bingöl, olay günü sabahı çocuklarıyla birlikte gürültü ile uyandıklarını ifade etti. "O gün Vesile'ye 'Hangi yüzle bana bakıyorsun, bana bakma.' dedim. Vesile odadan hışımla çıktı. İçeri girdiğimde kendini doğal gaz borusuna asmıştı. Görür görmez bıçakla ipi kestim. Kalp masajı yaptım. Ben hep yaşayacak diye düşündüm," dedi.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olayın 24 Temmuz 2023'te polise intihar ihbarı ile başladığı belirtildi. Vesile Bingöl'ün ölü olarak ambulansa bindirildiği, evde yapılan incelemelerde ise kendisini astığı ipin gevşek durumda olduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu raporu da, Vesile Bingöl'ün asılma dışında bir ölüm sebebinin bulunmadığını ortaya koydu.

İddianamede Suçlamalar

İddianamede, İsmet Bingöl'ün eşine karşı sürekli olarak fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, Vesile Bingöl'ü uyuşturucu etkisiyle itaate zorladığı ve dışarı çıkmasına izin vermediği vurgulandı. Ayrıca, Vesile Bingöl'ün aldatma ithamlarıyla maruz kaldığı ve bu durumun ruh sağlığını olumsuz etkilediği ifade edildi. İddianame, sanık hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla, "eşe karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Davanın Seyri

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmaya ara verdi.