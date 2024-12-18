DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,68 0,05%
ALTIN
2.965,49 0,35%
BITCOIN
3.646.545,4 2,52%

Bakırköy'de Eşini İntihara Yönlendirme İddiasıyla Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Bakırköy'de eşi Vesile Bingöl'ü intihara sürüklemekle suçlanan İsmet Bingöl'ün yargı süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:39
Bakırköy'de Eşini İntihara Yönlendirme İddiasıyla Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Bakırköy'deki İntihar Davasında Yeni Gelişmeler

Bakırköy'de eşi Vesile Bingöl'ün hayatına son vermesini sağlayan sanık İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuksuz sanık Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Vesile Bingöl'ün babası Ferzende Bingöl ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Tanık İfadeleri Dikkat Çekti

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vesile Bingöl'ün kardeşi Şaban Bingöl, sanığın amcasının oğlu olduğunu ve olay günü aynı binada oturduklarını belirterek kıskançlık nedeniyle kardeşinin kasıtlı olarak öldürüldüğünü savundu. Şaban Bingöl, sanığın evin anahtarlarını götürdüğünü, bu nedenle kardeşinin alt kata inemediğini ifade etti.

Şaban Bingöl, olayın ardından sanığın kendi kendine konuştuğunu ve ağabeyinin kız kardeşi için suni teneffüs uygulamaya çalıştığını belirtti. Hiçbir şekilde olay anında tabure görmediğini de vurguladı.

Tanıklardan İlginç Detaylar

Bir diğer tanık Ümmügülsüm Bingöl, Vesile Bingöl'ün boynunda ip izi olmadığını, yanına gittiğinde hala nefes aldığını dile getirdi. Tanık Irfan Bingöl, sanığın eşi için telefon kullanmasına izin vermediğini, kendisinin sürekli telefon aldığını ancak sanığın çocuklarını bahane ederek bu telefonları kırdığını söyledi.

Sanık İsmet Bingöl'ün ilk eşinden olan 11 yaşındaki kızı H. Bingöl, olay günü Vesile Bingöl'ü mutfakta yatar vaziyette gördüğünü ve babasının orada telaşlı davrandığını anlattı.

Sanığın Savunması ve İddianamenin Detayları

İsmet Bingöl, eşinin daha önce intihar etmeye çalıştığını ve bu durumlarda kendisinin her defasında ona yardım ettiğini öne sürdü. Ayrıca, olayın aile tarafından öğrenilmesini istediğini ifade etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü gelen intihar ihbarının ardından polislerin olay yerine gittiği bilgisi yer alıyor. İddianamede Vesile Bingöl'ün kendisini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu, bunun yanı sıra vefatının asılma dışında gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil olmadığı belirtildi.

İddianamede, İsmet Bingöl'ün eşine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, Vesile Bingöl'ü sistematik eziyetle intihara sürüklediği iddia ediliyor. Bu kapsamda, sanık hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla, "eşe karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ciddiyetle Tedavi Altında
2
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu
3
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
4
Ardahan'da Sürücülere Çorba İkramı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
5
Bakan Fidan D-8 Ülkelerine Gazze ve Lübnan İçin Destek Çağrısı Yaptı
6
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
7
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı