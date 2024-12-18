Bakırköy'de Eşini İntihara Yönlendirme İddiasıyla Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Bakırköy'deki İntihar Davasında Yeni Gelişmeler

Bakırköy'de eşi Vesile Bingöl'ün hayatına son vermesini sağlayan sanık İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuksuz sanık Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Vesile Bingöl'ün babası Ferzende Bingöl ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Tanık İfadeleri Dikkat Çekti

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vesile Bingöl'ün kardeşi Şaban Bingöl, sanığın amcasının oğlu olduğunu ve olay günü aynı binada oturduklarını belirterek kıskançlık nedeniyle kardeşinin kasıtlı olarak öldürüldüğünü savundu. Şaban Bingöl, sanığın evin anahtarlarını götürdüğünü, bu nedenle kardeşinin alt kata inemediğini ifade etti.

Şaban Bingöl, olayın ardından sanığın kendi kendine konuştuğunu ve ağabeyinin kız kardeşi için suni teneffüs uygulamaya çalıştığını belirtti. Hiçbir şekilde olay anında tabure görmediğini de vurguladı.

Tanıklardan İlginç Detaylar

Bir diğer tanık Ümmügülsüm Bingöl, Vesile Bingöl'ün boynunda ip izi olmadığını, yanına gittiğinde hala nefes aldığını dile getirdi. Tanık Irfan Bingöl, sanığın eşi için telefon kullanmasına izin vermediğini, kendisinin sürekli telefon aldığını ancak sanığın çocuklarını bahane ederek bu telefonları kırdığını söyledi.

Sanık İsmet Bingöl'ün ilk eşinden olan 11 yaşındaki kızı H. Bingöl, olay günü Vesile Bingöl'ü mutfakta yatar vaziyette gördüğünü ve babasının orada telaşlı davrandığını anlattı.

Sanığın Savunması ve İddianamenin Detayları

İsmet Bingöl, eşinin daha önce intihar etmeye çalıştığını ve bu durumlarda kendisinin her defasında ona yardım ettiğini öne sürdü. Ayrıca, olayın aile tarafından öğrenilmesini istediğini ifade etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü gelen intihar ihbarının ardından polislerin olay yerine gittiği bilgisi yer alıyor. İddianamede Vesile Bingöl'ün kendisini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu, bunun yanı sıra vefatının asılma dışında gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil olmadığı belirtildi.

İddianamede, İsmet Bingöl'ün eşine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, Vesile Bingöl'ü sistematik eziyetle intihara sürüklediği iddia ediliyor. Bu kapsamda, sanık hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla, "eşe karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.