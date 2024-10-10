Bakırköy'de Eşini Vurarak Öldüren Adam İntihar Etti

Bakırköy'de Trajik Olay

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir hastane bahçesinde meydana gelen olayda, Erhan Önala, eşi Berivan Önala (37) ile birlikte bulunmaktayken bilinmeyen bir sebepten dolayı eşine silah doğrulttu ve ateş etti. Berivan Önala, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası, Erhan Önala, aynı silahı kullanarak intihar etti.

Polisin Olaydaki Buluntuları

Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine intikal ederek gerekli müdahaleleri yaptı. Yapılan kontrollerde hem Berivan Önala’nın hem de Erhan Önala’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde, kuru sıkıdan bozma bir tabanca ve 9 milimetre çapında 3 mermi bulundu.

Valilik Açıklaması

İstanbul Valiliği, olayla ilgili olarak bilgi verirken, Erhan Önala hakkında daha önce herhangi bir şikayet veya uzaklaştırma kararının bulunmadığını belirtti. Ayrıca, güvenlik güçlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ve benzer olayların önlenmesi için çeşitli uygulamaların yürütüldüğünü vurguladı.

Berivan Önala'nın Hastane Randevusu

Olayın yaşandığı gün, Berivan Önala’nın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olduğu ve bu sebeple eşinin de yanında olduğu öğrenildi.

Erhan Önala'nın Suç Kayıtları

Yapılan araştırmalarda, Erhan Önala'nın çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay, çevrede büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla, kadınlar için geliştirilen KADES uygulaması ve 112 Acil ihbar hattı gibi sistemlerin etkinliği önem arz etmektedir.