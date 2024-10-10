DOLAR
34,19 0,1%
EURO
37,5 -0,18%
ALTIN
2.890,96 -0,75%
BITCOIN
2.042.432,6 1,14%

Bakırköy'de Eşini Vurarak Öldüren Adam İntihar Etti

Bakırköy'de eşini vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olayın detayları valilik tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:13
Bakırköy'de Eşini Vurarak Öldüren Adam İntihar Etti

Bakırköy'de Trajik Olay

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir hastane bahçesinde meydana gelen olayda, Erhan Önala, eşi Berivan Önala (37) ile birlikte bulunmaktayken bilinmeyen bir sebepten dolayı eşine silah doğrulttu ve ateş etti. Berivan Önala, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası, Erhan Önala, aynı silahı kullanarak intihar etti.

Polisin Olaydaki Buluntuları

Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine intikal ederek gerekli müdahaleleri yaptı. Yapılan kontrollerde hem Berivan Önala’nın hem de Erhan Önala’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde, kuru sıkıdan bozma bir tabanca ve 9 milimetre çapında 3 mermi bulundu.

Valilik Açıklaması

İstanbul Valiliği, olayla ilgili olarak bilgi verirken, Erhan Önala hakkında daha önce herhangi bir şikayet veya uzaklaştırma kararının bulunmadığını belirtti. Ayrıca, güvenlik güçlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ve benzer olayların önlenmesi için çeşitli uygulamaların yürütüldüğünü vurguladı.

Berivan Önala'nın Hastane Randevusu

Olayın yaşandığı gün, Berivan Önala’nın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olduğu ve bu sebeple eşinin de yanında olduğu öğrenildi.

Erhan Önala'nın Suç Kayıtları

Yapılan araştırmalarda, Erhan Önala'nın çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay, çevrede büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla, kadınlar için geliştirilen KADES uygulaması ve 112 Acil ihbar hattı gibi sistemlerin etkinliği önem arz etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum'dan Malatya'ya Fahri Hemşehrilik Beratı Açıklaması
2
Finlandiya, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırısını Kınadı
3
Bolu'da 24 Saat Sürecek Büyük Deprem Tatbikatı
4
Bakırköy'de Kadın Cinayeti ve İntihar: Olayın Detayları
5
RTÜK'ten Yayıncılara Yeni Dönem Uyarısı
6
Nijerya, ABD'nin Gönderdiği 10 Bin Doz M Çiçeği Aşısını Aldı
7
Kosova'da Genel Seçim Tarihi Belirlendi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak