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HIV Pozitif Olduğunu Eşinden Saklayan Sanığa Áğır Ceza İstemi

İstanbul'da evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. 20 yıla kadar hapisle ceza talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:04
HIV Pozitif Olduğunu Eşinden Saklayan Sanığa Áğır Ceza İstemi

HIV Pozitif Olduğunu Eşinden Saklayan Sanığa Dava Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, evlenmeden önce HIV virüsü taşıdığını eşine bildirmeyen E.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Haber Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, E.K. (35), 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023 tarihlerinde yaptırdığı testlerin sonuçlarıyla HIV pozitif olduğunu öğrendi. Ardından tedavi sürecine başladı ve 26 Şubat 2023'te K.K. (36) ile evlendi. Ancak, nikah işlemleri için gereken sağlık raporunu gecikmeli olarak teslim ederek hastalığını eşinden gizledi.

Geç Teslim ve Gizlilik

K.K., evlendikten yaklaşık bir buçuk ay sonra, eşinin kullandığı ilaçları ve bir notu buldu. Notta "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazıyordu. E.K, ilaçları arkadaşlarının koyduğunu söyledi, ancak K.K. test yaptırdı ve eşinin HIV pozitif olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine K.K., avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Dilekçede, E.K'nin hastalığını bilmesine rağmen eşine bildirmediği ifade edilerek, bu durumun "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçları kapsamında olduğu vurgulandı.

Hukuki Süreç ve Sonuçlar

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.K. hakkında başlattığı soruşturmada ifadesini aldı. E.K., yoğun iş temposu nedeniyle kan testini geç verdiğini ve HIV taşıdığını bilmediğini savundu.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, virüsün bulaşma yöntemleri de anlatıldı. K.K.'nın yapılan testlerde HIV negatif çıktı. E.K. hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Bu süreç kapsamında düzenlenen iddianamede, E.K'nın hastalığını bilmesine rağmen eşinin sağlığını hiçe sayarak cinsel ilişkide bulunduğu belirtildi. İddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilerek, E.K'nın 13 ile 20 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

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HIV Pozitif Olduğunu Eşinden Saklayan Sanığa Áğır Ceza İstemi

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