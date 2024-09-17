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Bakırköy'de Kamyonet Kazası Trafiği Felç Etti

Bakırköy'de bir kamyonet, bariyerlere çarparak devrildi. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu, tek yönlü trafik sağlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:54
Bakırköy'de Kamyonet Kazası Trafiği Felç Etti

Bakırköy'de Kaza Sonrası Araç Kuyruğu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen bir kaza, trafik akışını olumsuz etkiledi. Bir kamyonetin metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması sonucu yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza Detayları

34 DG 5731 plakalı kamyoneti kullanan Abdullah Çıracı, D-100 kara yolu Ataköy Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bu talihsiz kaza, kamyonetin bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpmasıyla sonuçlandı ve kamyonet devrildi.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarının alınmasının ardından, bölgeye hızlı bir şekilde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan halkın yardımıyla kamyonetten sağ salim çıkan sürücü, herhangi bir yaralanma geçirmedi. Ancak kazanın etkisiyle kara yolunun üç şeridi trafiğe kapandı.

Trafik Durumu

Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği yolda trafik bir süreliğine tek şeritten yönetildi. Kamyonetin kaldırılması ve yolda kumlama çalışmalarının yapılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması...

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması...

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması...

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

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