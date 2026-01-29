Bakırköy'de Özbekistan Devlet Okulu İçin İşe Başlama Töreni - Erdoğan ve Mirziyoyev Video Konferansla Katıldı

İstanbul Bakırköy'de Özbekistan Devlet Okulu için Erdoğan ve Mirziyoyev'in video konferansla katıldığı işe başlama töreni yapıldı; arsa protokolleri 1 Kasım 2025'te imzalandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:58
Bakırköy'de Özbekistan Devlet Okulu İçin İşe Başlama Töreni - Erdoğan ve Mirziyoyev Video Konferansla Katıldı

Bakırköy'de Özbekistan Devlet Okulu için işe başlama töreni

İstanbul Bakırköy'de, Özbekistan Devlet Okulu'nun yapımına yönelik işe başlama töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev video konferans yöntemiyle katıldı.

Arsa tahsisi ve protokol detayı

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında karşılıklı eğitim kurumu açmak amacıyla, iki ülkenin Milli Eğitim Bakanları tarafından 1 Kasım 2025 tarihinde Arsa Tahsis Protokolü imzalanarak taşınmaz tahsisleri yapıldı.

Taşkent Şehri, Şeyhantahur ilçesi, Kohota Mahallesindeki alan Türkiye'ye tahsis edilirken, binanın mülkiyeti Özbekistan Cumhuriyeti'nde kalmak kaydıyla intifa hakkı Türkiye Cumhuriyeti'ne süresiz ve bedelsiz olarak verildi.

Buna karşılık Türkiye tarafından İstanbul Bakırköy, Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi'nde yer alan, Bakırköy Özyazıcı Engelliler Ortaokulu bahçesindeki taşınmazın mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmak koşuluyla ve bedelsiz olarak Özbekistan Cumhuriyeti'ne tahsis edildi.

Tören programı ve katılımcılar

İşe başlama töreni, Bakırköy Özyazıcı Engelliler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Mirziyoyev, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yoluyla törene bağlandı.

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul Valisi Davut Gül, Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ezazhan Kerimova, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören öncesinde Özbek sanatçı Lola Ahmedova davetlilere konser verdi. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından, çocukların temel taşı örtüsünü kaldırması ile işe başlama töreni sona erdi.

