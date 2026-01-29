Bingöl'de 21 Yaşındaki Genç Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Solhan'da rahatsızlanan 21 yaşındaki A.O., kötü hava koşulları nedeniyle ambulans helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:24
Solhan'ın mezrasında acil müdahale

Bingöl’ün Solhan ilçesi Aslanbeyli köyü Konakbaşı mezrasında yaşayan A.O. (21), şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Bölgede etkili olan kötü hava şartları ve karayolu ulaşımında yaşanan zorluklar nedeniyle, İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi üzerinden hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Talebin ardından bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, hastayı alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, Bingöl Devlet Hastanesi’ne güvenli bir şekilde nakledilerek gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavi süreci başlatıldı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı paylaşımda, "Zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerine erişimin güçleştiği bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, 112 Acil Sağlık ekipleri, Komuta Kontrol Merkezi ve ilgili tüm birimlerin görevlerini koordineli, fedakarca ve kesintisiz şekilde sürdürmektedir" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

