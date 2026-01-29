Eminönü-Arnavutköy 336 Seferinde Sazlı Yolculuk: İETT Otobüsünde Türküler

Eminönü-Arnavutköy 336 seferinde sazlı yolculuk

İETT otobüsünde sürpriz türkü performansı

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, Eminönü-Arnavutköy seferini yapan 336 numaralı İETT otobüsünde sürpriz bir an yaşandı.

Seyir halindeki otobüste bir yolcu sazını çıkararak türkü çalmaya başladı ve araç içini adeta küçük bir konser salonuna çevirdi.

Çalınan türküler, yolcuların yüzünde tebessüm oluşturarak günün stresinin bir anlığına unutulmasına neden oldu.

Sıcak ve samimi atmosferde yaşanan bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve kısa sürede ilgi çekti.

EMİNÖNÜ-ARNAVUTKÖY SEFERİNİ YAPAN İETT'YE AİT BİR OTOBÜSTE YAŞANAN SÜRPRİZ ANLAR, YOLCULUĞU ADETA KÜÇÜK BİR KONSER SALONUNA ÇEVİRDİ. SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSTE BİR YOLCU SAZINI ÇIKARARAK TÜRKÜ ÇALMAYA BAŞLADI. ÇALINAN TÜRKÜLER VATANDAŞLARA KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI.