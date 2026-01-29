Eminönü-Arnavutköy 336 Seferinde Sazlı Yolculuk: İETT Otobüsünde Türküler

İETT'nin 336 Eminönü-Arnavutköy seferinde bir yolcunun sazıyla başlayan türkü performansı, otobüsü küçük bir konsere çevirdi; yolcular anları cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:08
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, Eminönü-Arnavutköy seferini yapan 336 numaralı İETT otobüsünde sürpriz bir an yaşandı.

Seyir halindeki otobüste bir yolcu sazını çıkararak türkü çalmaya başladı ve araç içini adeta küçük bir konser salonuna çevirdi.

Çalınan türküler, yolcuların yüzünde tebessüm oluşturarak günün stresinin bir anlığına unutulmasına neden oldu.

Sıcak ve samimi atmosferde yaşanan bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve kısa sürede ilgi çekti.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

