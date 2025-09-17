Bakırköy'de Yol Verme Tartışması: Önünü Kesen Sürücüye Para Cezası

Bakırköy'de yol verme tartışmasında aracın önünü kesip hakaret eden sürücü D.Y. (37) para cezası aldı; dosyası adliyeye gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:45
Bakırköy'de yol verme tartışması para cezasıyla sonuçlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Fişekhane Caddesi'nde yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntülerde bir otomobil sürücüsünün başka bir aracın önünü kestiği ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüldü. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen D.Y. (37) yakalandı.

Uygulanan cezalar ve adli süreç

D.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması", "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraksamak" ve "saygısız araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan dosyası ikmalen adli makamlara gönderilen D.Y. serbest bırakıldı.

