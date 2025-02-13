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Bakü Büyükelçisi Akgün, Cumhurbaşkanı Aliyev'e Güven Mektubunu Sundular

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu sunarak ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:54
Bakü Büyükelçisi Akgün, Cumhurbaşkanı Aliyev'e Güven Mektubunu Sundular

Bakü Büyükelçisi Akgün, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek güven mektubunu sunma onurunu yaşadı. Bu önemli buluşma, Cumhurbaşkanı Aliyev'in sarayında gerçekleşti.

Aliyev ve Akgün Arasındaki Sıcak Diyalog

Kabul esnasında Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören de yer aldı. Akgün, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev ise, Akgün’den Erdoğan’a teşekkürlerini iletmesini rica etti.

Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinin Önemi

Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin, dünya üzerinde benzeri olmayan güçlü bir dostluk örneği olduğunu belirterek bu ilişkilerin stratjik müttefiklik düzeyinde geliştiğini vurguladı. İki ülkenin, Azerbaycan-Özbekistan-Türkiye ve Azerbaycan-Pakistan-Türkiye işbirlikleri sayesinde uluslararası platformlarda da birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Şehitlik Ziyareti ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Akgün, görüşme sonrası Haydar Aliyev’in kabrini ziyareti kapsamında çelenk bıraktı, ardından 20 Ocak şehitlerini anmak üzere Bakü Şehitler Hıyabanı'na geçti. Burada Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Büyükelçi Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ın her durumda yan yana durduğunu belirterek, “İlişkilerimizi her alanda daha da derinleştirerek geliştirmeye devam edeceğiz.” diyerek güçlü bir irade ortaya koydu.

Karabağ Savaşı’nın Anısına Ziyaret

Akgün, 2. Karabağ Savaşı'nda kazandıkları zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı da ziyaret etti. Akgün, Aliyev ile sürdürülen güçlü ilişkilerin, bölgedeki barış ve güvenliğin teminatı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu...

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu...

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sundu.

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