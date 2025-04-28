Bakü'de Azerbaycan-İran İş Forumu: Yeni İşbirlikleri Kapıda

Azerbaycan-İran İş Forumu Bakü'de Gerçekleşti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan katılımıyla Bakü'de Azerbaycan-İran İş Forumu düzenlendi. Forum, Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirildi ve iki ülkeden bakanlar ile çok sayıda iş insanı bir araya geldi.

Aliyev'den Önemli Açıklamalar

Forumda konuşan Aliyev, Pezeşkiyan'ın ziyareti kapsamında imzalanan belgelerin, İran ile Azerbaycan arasındaki dostluğu pekiştirdiğini vurguladı. Aliyev, bu belgelerin gelecekteki işbirliklerine dair umut verdiğini belirtti. Ayrıca, Azerbaycan'da bir dizi altyapı projesinin hayata geçtiğini ifade ederek İranlı şirketleri bu projelere katılmaya davet etti.

Aras Koridoru Projesine Dikkat Çekti

Aliyev, Aras Koridoru Projesi hakkında çeşitli spekülasyonlar olduğunu ancak bu projenin yalnızca yeni ulaşım bağlantıları oluşturacağını dile getirerek, “Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni İran üzerinden birbirine bağlayan bu koridor, büyük transit fırsatları yaratacaktır,” dedi.

Pezeşkiyan'dan Barış ve Refah Vurgusu

Pezeşkiyan, Azerbaycan ve İran'ın Kuzey-Güney ile Doğu-Batı ulaştırma koridorlarının önemli noktası olduğunu belirtti. Ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin önemine dikkat çekerek, “Biz, barış, güvenlik ve refah dolu bir bölge oluşturabiliriz,” ifadelerini kullandı.

İlk Resmi Ziyaretin Önemi

Bu ziyaret, 7 yıl aradan sonra İran Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliği taşımaktadır. Ziyaretin, 2. Karabağ Savaşı sonrası normalleşme sürecindeki dönüşümü nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Pezeşkiyan, ziyaret sırasında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bibi Heybet Camisi'ni ziyaret ederek temaslarını tamamladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (solda), Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran İş Forumuna katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (solda), Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran İş Forumuna katıldı.