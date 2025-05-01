Bakü'de Azerbaycanlı ve Türk Kadınlardan Anlamlı Kermes

Bakü'de Anlamlı Bir Dayanışma Etkinliği

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ortak bir kermes düzenledi. Bu etkinlikten elde edilecek gelir, yardıma muhtaç ailelere ulaştırılacak.

Kermes, Türk hayırseverler tarafından kurulan ve uzun yıllardır Azerbaycan'da faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu (GYF) tarafından organize edildi. Etkinlikte, kadınların hazırladığı el işi ürünleri ve yöresel yiyecekler satışa sunuldu.

Önemli İsimler Kermeste Bir Araya Geldi

Kermese, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün eşi Zühre Akgün, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Azerbaycanlı yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, vatan için canlarını feda eden şehitler için yapılan saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başladı. Konuşma yapan Zühre Akgün, hayırseverliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, infak edenin kaybetmeyeceğini, veren elin alan elden üstün olduğunu ifade etti. Ayrıca, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geleneksel Bir Etkinlik Haline Geliyor

GYF Başkanı Ahmet Tecim, Türk ve Azerbaycanlı kadınların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bu kermeslerin giderek gelenek haline geldiğini belirtti. Üç gün sürecek olan bu kermesten elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla ortak kermes düzenledi. Türk hayırseverlerin kurduğu ve Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonunda (GYF) düzenlenen kermeste, kadınların yaptığı el işi ürünler ve yiyecekler satışa çıkarıldı.

Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla ortak kermes düzenledi. Türk hayırseverlerin kurduğu ve Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonunda (GYF) düzenlenen kermeste, kadınların yaptığı el işi ürünler ve yiyecekler satışa çıkarıldı.