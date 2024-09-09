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Bakü'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Seçim Sınavı Yapıldı

Bakü'de gerçekleştirilen Deneyap teknoloji atölyeleri seçim sınavının ikinci aşamasında öğrenciler proje sundu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:22
Bakü'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Seçim Sınavı Yapıldı

Bakü'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Seçimi

Azerbaycan'ın kalbi Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle oluşturulan "Bilim Bakü" merkezinin Deneyap teknoloji atölyelerine öğrenci seçimi için ikinci aşama sınavı gerçekleşti.

Uygulamalı Sınav Detayları

Bakü Spor Sarayı'nda yapılan uygulamalı sınavda, 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen yazılı sınava katılan ve 4, 5, 6 ve 7. sınıflardan mezun 5 bin öğrenci arasından en yüksek puanı alan 431 aday yer aldı.

Proje Ödevleri ve Değerlendirme Kriterleri

Uygulamalı sınavda, öğrenciler kendilerine verilen malzemelerle proje ödevlerini belirlenen süre içinde hazırlayıp jüriye sundular. Bu sunumlarda; problem çözme, orijinal düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulma ve kendini ifade etme gibi beceriler değerlendirildi.

Sınav Sonuçları ve Kazanımlar

Sınav sonuçları 10 gün içinde açıklanacak. En yüksek puanı alan 80 öğrenci, 3 yıl boyunca Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim hakkı kazanacak.

Geleceğe Yatırım

"Bilim Bakü" merkezinin Deneyap atölyelerinde sunulan eğitim programı, geleceğin teknolojik yeteneklerinin gelişimini destekleyerek Azerbaycan'ın bu alandaki ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Programı tamamlayan öğrenciler, Deneyap mezunları olarak uzman ağından mentör desteği alabilecek, staj programlarına katılarak ulusal ve uluslararası startup yarışmalarında yer alma şansı elde edecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) iş birliğiyle kurulan "Bilim Bakü" merkezinin "Deneyap" teknoloji atölyelerine öğrenci seçiminin ikinci aşaması olan uygulamalı sınav Bakü Spor Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) iş birliğiyle kurulan "Bilim Bakü" merkezinin "Deneyap" teknoloji atölyelerine öğrenci seçiminin ikinci aşaması olan uygulamalı sınav Bakü Spor Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) iş birliğiyle kurulan "Bilim Bakü" merkezinin "Deneyap" teknoloji atölyelerine öğrenci seçiminin ikinci aşaması olan uygulamalı sınav Bakü Spor Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) iş birliğiyle kurulan "Bilim Bakü" merkezinin "Deneyap" teknoloji atölyelerine öğrenci seçiminin ikinci aşaması olan uygulamalı sınav Bakü Spor Sarayı'nda gerçekleştirildi.

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