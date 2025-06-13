Bakü'de Osmanlı Esirlerine Dair Konferans Düzenlendi

Bakü'de '1. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri' Konferansı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de, '1. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri' konulu bir konferans düzenlendi. Hazar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 1. Dünya Savaşı sırasında Bakü yakınlarındaki Nargin Adası'nda Ruslar tarafından esir alınan Osmanlı askerleri ile bu esirlere Azerbaycan halkının gösterdiği insani yardımlar gündeme geldi.

Konferans Detayları

Etkinlik, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla örtüşen bir açılışla başladı. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

Dayanışmanın Önemi

Büyükelçi Akgün, konferansta yaptığı konuşmada, Azerbaycan halkının Osmanlı esirlerine gösterdiği ilginin iki kardeş halk arasındaki tarihi dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu vurguladı. Akgün, '1. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan halkı Türk esirlere yardım ederek büyük bir dayanışma sergiledi. Bu geçmiş dayanışma, günümüzde bizlere güç ve cesaret veriyor. Devletlerimizin işbirliğine daha fazla ihtiyaç var,' şeklinde konuştu.

Nargin Adası'nın Karanlık Geçmişi

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Nargin Adası'ndaki insani durumun vahim boyutlara ulaştığını belirterek, 'Bu ada, 1914-1917 yılları arasında Osmanlı askerleri ve sivilleri için adeta bir ölüm kampı oldu' dedi. Yorulmaz, '65 binin üzerinde insan açlık, hastalık ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti' ifadelerini kullandı.

Esirlerin Yardımına Koşan Azerbaycan Halkı

Yorulmaz ayrıca, Azerbaycanlıların Rus makamlarına karşı girişimlerde bulunarak esirlerin hafta sonları evlerde misafir edilmelerini sağladıklarını ve bu yardımların insanlık onurunun korunmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi. Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsahanlı da, Azerbaycan halkının esirlere kardeş gibi sahip çıktığını vurgulayarak, 'Azerbaycan halkı bu esirlere yardım etmek için elinden geleni yaptı' dedi.

Tarihi Bir Dayanışma Örneği

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu, 'Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin zor zamanlarda ortaya çıkan dayanışma ruhunu anlamak için, 1. Dünya Savaşı zamanında Azerbaycan halkının Osmanlı esirleri için yardıma koşmasını incelemek gerekiyor' dedi.

Konferans, TİKA, Hazar Üniversitesi ve Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenen akademik sunumlarla devam etti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de, "1. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri" konulu konferans düzenlendi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de, "1. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'da Osmanlı Esirleri" konulu konferans düzenlendi.