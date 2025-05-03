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Bakü'de Türk Dünyası İçin 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' Paneli Düzenlendi

Bakü'de düzenlenen panelde Türk dünyasının geleceği vurgulandı. 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarı, işbirliğinin temel ilkeleri olarak öne çıktı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:57
Bakü'de Türk Dünyası İçin 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' Paneli Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla "Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği" konulu panel gerçekleştirildi.

Panel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı İcra Direktörü Aygün Aliyeva ve birçok akademisyen ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Panel, vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşuyla açıldı. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajı dinleyicilere ulaştırıldı. Altun, Türk dünyasının ortak geleceğine dair fikir alışverişinde bulunulduğu bu etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Altun, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Türk dünyasını siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda bir araya getiren güçlü bir işbirliği platformu olduğunu belirtti. Türkiye'nin, TDT'nin daha da güçlenmesi için çaba gösterdiğini vurgulayan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TDT'nin, yalnızca ekonomik bir ortaklık değil, büyük bir gönül birlikteliği olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Fahrettin Altun, İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" şiarının Türk dünyasının temel ilkelerini oluşturduğunu belirterek, "Dilde birlik, iletişimimizi güçlendirmek demektir. Fikirde birlik, ortak vizyonumuzu şekillendirmeyi sağlar. İşte birlik ise somut projelerle ilerlemeyi öngörür" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün ise konuşmasında, Gaspıralı'nın bu üç sacayağının Türk dünyasının kalkınmasında önemli bir rehber olduğunu söyleyerek, Türk topluluklarının sadece dilsel değil, siyasi ve ekonomik olarak da güçlü bağlar kurduğunu dile getirdi. TDT'nin bu bağları güçlendirmek için çalıştığını vurguladı.

Akgün, "TDT, sadece bölgesel bir platform olmayıp, ortak geleceğe olan güvenin ve dayanışmanın bir tezahürüdür. Türkiye olarak, TDT'yi 21. yüzyılın yükselen işbirliği modeli olarak görüyoruz" dedi.

Panel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel'in moderatörlüğündeki oturumla devam etti. Oturumda, çeşitli ülkelerden konuşmacılar Türk dünyasının geleceği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" konulu video gösterildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla "Dilde, Fikirde, İşte Birlik:...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla "Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla "Dilde, Fikirde, İşte Birlik:...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla "Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

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