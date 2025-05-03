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Bakü'de Türk Dünyasının KKTC'ye Desteği Ele Alındı

Azerbaycan'da düzenlenen panelde Türk dünyasının KKTC'ye desteği ve geleceği masaya yatırıldı. Önümüzdeki süreç için yeni hedefler belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 20:15
Bakü'de Türk Dünyasının KKTC'ye Desteği Ele Alındı

Bakü'de Türk Dünyası ve KKTC ile İlgili Önemli Panel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen panelde Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından desteklenmesi ve bölgedeki birlikte iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin başlığı "Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği" oldu. Oturum, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel tarafından moderatörlükte yönetildi.

Panele İlgili Konuşmalar ve Görüşler

Panelde, Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Akif Aşırlı, Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kessikbayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Cogorku Keneş Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi yetkilileri ve KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler gibi önemli isimler yer aldı.

Prof. Dr. Kasapoğlu, İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesinin boş bir slogan olmadığını vurgulayarak, "Bu formülün içi doludur. Çözmemiz gereken büyük bir meselemiz var." dedi.

Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Aşırlı ise Türk dünyasının birliğine karşı çıkan bazı güçlerin olduğunu belirterek, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) asil üye olması konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Cumabekov, Türk dünyasının 300 milyon insanı barındırdığını, dil ve din birliğinden yola çıkarak Avrupa Birliği gibi güçlü bir birliktelik kurmanın önemine dikkat çekti. "Birbirimizin sıkıntısını kendi sıkıntımız gibi görmeliyiz. O zaman Türk dünyasının gerçek birliği mümkün olur," ifadeleriyle bu konudaki görüşünü belirtti.

Kessikbayev, TDT içinde ortak alfabe çalışmaları yapıldığını ve bu alanda mutabakata varıldığını hatırlatarak, "Ortak alfabe ile dilde birlik ilk adımı atıldı. Sırada ortak tarih yazımı mevcut," dedi.

Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi yetkilisi Hakimov, Türk devletleriyle dostluk ilişkilerini güçlendirme niyetlerini dile getirdi ve TDT’nin daha da güçlenmesi için katkı sağladıklarını belirtti.

TDT Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balazs Hendrich, Türk dünyasının uluslararası alanda daha etkili olması gerektiğinin altını çizerken, Macaristan’ın Türk dünyası ile Avrupa arasında köprü rolü oynamaya hazır olduğunu aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Güler, Azerbaycan'a verdikleri destek için teşekkür ederken, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin en büyük güç olduğunu ifade etti. Karabağ zaferinin örnek gösterildiği konuşmasında, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasından benzer bir dayanışma talep ediyor," dedi.

Türkiye’nin dış politikası konusundaki mevcut durumu da değerlendiren Güler, Kırgızistan Dışişleri Bakanı'nın KKTC'de temsilcilik açma konusunda olumlu yaklaşımını hatırlatırken, Kırgızistan’a teşekkür etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen panelde Türk...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen panelde Türk dünyasının geleceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) desteklenmesi konuşuldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen panelde Türk...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen panelde Türk dünyasının geleceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) desteklenmesi konuşuldu.

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