Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Törenlerle Kutlandı

Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü törenlerle anıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene diplomatik temsilciler, kurum temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Türk Şehitliği'ndeki tören

Törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar yer aldı.

Büyükelçi Birol Akgün'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk sunduğu törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Törenin ardından Akgün, Şehitlik Anıt Defteri'ni imzaladı ve temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Heyet daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde kutlama programı

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde de bir kutlama programı düzenlendi. Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türkiye ile Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatını kaybeden şehitler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından öğrenciler Cumhuriyet Oratoryosu'nu seslendirdi. Program, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sunduğu müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

Tören sonunda Birol Akgün, okulda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

