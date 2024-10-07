Bakü'de Yeni Eğitim Kapısı: Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları

Bakü'de Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Yeni Kampüsü Açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın yeni kampüsü düzenlenen bir törenle açıldı. Törene, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasan Hasanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve çeşitli diğer resmi davetliler katıldı.

Açılışta Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Açılış, şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı. Prof. Dr. Birol Akgün, yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'da yeni okul açmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitimle kardeşliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz," dedi. Akgün, Azerbaycan'da eğitim kurumları inşa etmenin yanı sıra, Türk eğitim sisteminin başarısını dünya genelinde yaymayı amaçladıklarını da belirtti.

Eğitim İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasanlı, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliklerinin önemine değinerek, bu yıl Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin faaliyete geçtiğini hatırlattı. Cahit Bağcı, "Bu okul, geleceğin barış ve huzurunu sağlayacak nesillerin yetişmesine katkıda bulunacak," dedi.

Yeni Kampüsün Özellikleri

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları, yeni kampüsüyle yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim imkanı sunacak. Akıllı tahtalar, laboratuvarlar, kütüphane, atölyeler ve spor salonu gibi modern olanakların bulunduğu okulda, eğitim kalitesi ve sosyal etkinlikler ön planda tutulacak.

Prof. Dr. Birol Akgün, ilerleyen dönemlerde Gence ve Nahçıvan'da da yeni okullar açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları'nın Bakü'de inşa edilen yeni kampüsü açıldı.