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Balıkçılar Karadeniz'deki Şiddetli Rüzgar Öncesi Sinop Limanı'na Sığındı

Karadeniz'de beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı ve hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:00
Balıkçılar Karadeniz'deki Şiddetli Rüzgar Öncesi Sinop Limanı'na Sığındı

Karadeniz'de etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar, Sinop Limanı'na sığındı.

Meteorolojik verilere göre, Orta Karadeniz'de saatteki hızı 31 kilometreye kadar çıkması beklenen rüzgar öncesinde, balıkçı tekneleri kente ait limana yöneldi.

Burada hava şartlarının normale dönmesini bekleyen balıkçılar, teknelerinin temizliğini yaparak, yıpranan ağlarını onardı. Uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyindeki iç liman mevkisine demirleyerek güvenli bir alan oluşturdu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle balıkçılar olarak avcılığa kısa bir mola verdiklerini belirtti.

Rüzgarın etkisinin yarın azalacağını vurgulayan Ünlü, bu süre zarfında balıkçıların güvenli adres olarak kent limanında kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Karadeniz'de etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na...

Karadeniz'de etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

Karadeniz'de etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na...

Karadeniz'de etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

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