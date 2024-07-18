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Balıkesir Altıeylül'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor: Gözaltılar var

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili gözaltılar var! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 21:04
Balıkesir Altıeylül'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor: Gözaltılar var

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, tarım arazisinde başlayan ve hızla ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde çıkan yangın, geniş bir alanda etkili oluyor ve yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

-Yangın, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde başladı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye intikal etti.

YOĞUN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangını kontrol altına almak için 2 uçak, 2 helikopter, 23 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 8 greyder, 4 dozer olmak üzere toplamda 75 iş makinesi ve araç ile 370 personel görev yapıyor. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.

yangın

YANGININ NEDENİ: OT BALYASI

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yangının çıkış nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, yangının ot balyası sırasında çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığını belirtti. Şehirli, "Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor," dedi.

GÖZALTILAR

Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerinin işlemleri devam ediyor.

Yangının hızla yayılmasında etkili olan kuvvetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Rüzgarın daire şeklinde esmesi, yangının farklı yönlere yayılmasına neden olarak ekiplerin işini zorlaştırıyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için ellerinden geleni yapıyor.

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