Balıkesir Büyükşehir İmar Yönetmeliği Taslağı için ilçe belediyeleriyle ikinci toplantı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Yönetmeliği Taslağı, ilçe belediyelerinin imar birimleriyle yapılan ikinci toplantıda teknik ve uygulama yönleriyle değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:47
Toplantının amacı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı, kentin yaşam kalitesini artırmak ve mekânsal standartları yükseltmek amacıyla ele alındı. Taslak, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandı ve ilgili tarafların görüşüne açıldı.

Katılımcılar ve süreç

İlk toplantı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yetkilileriyle yapıldı. Ardından düzenlenen ikinci toplantı ise ilçe belediyeleri bünyesindeki ilgili imar birimi temsilcileriyle gerçekleştirildi; taslak maddeler tek tek analiz edilerek teknik gereklilikler ve uygulama uyumluluğu değerlendirildi.

Toplantıya katılan ilçe belediyeleri şunlardır: Altıeylül Belediyesi, Balya Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Havran Belediyesi, Karesi Belediyesi, Kepsut Belediyesi, İvrindi Belediyesi, Savaştepe Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Susurluk Belediyesi. Katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Yönetmeliğin, şehrin yerel dokusuna uygun, uygulanabilir ve teknik gereklilikleri karşılayan bir yapıda olması hedefleniyor.

