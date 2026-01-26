Balıkesir Büyükşehir İmar Yönetmeliği Taslağı için ilçe belediyeleriyle ikinci toplantı

Toplantının amacı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı, kentin yaşam kalitesini artırmak ve mekânsal standartları yükseltmek amacıyla ele alındı. Taslak, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandı ve ilgili tarafların görüşüne açıldı.

Katılımcılar ve süreç

İlk toplantı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yetkilileriyle yapıldı. Ardından düzenlenen ikinci toplantı ise ilçe belediyeleri bünyesindeki ilgili imar birimi temsilcileriyle gerçekleştirildi; taslak maddeler tek tek analiz edilerek teknik gereklilikler ve uygulama uyumluluğu değerlendirildi.

Toplantıya katılan ilçe belediyeleri şunlardır: Altıeylül Belediyesi, Balya Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Havran Belediyesi, Karesi Belediyesi, Kepsut Belediyesi, İvrindi Belediyesi, Savaştepe Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Susurluk Belediyesi. Katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Yönetmeliğin, şehrin yerel dokusuna uygun, uygulanabilir ve teknik gereklilikleri karşılayan bir yapıda olması hedefleniyor.

"BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI" ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN İKİNCİ TOPLANTIDA İLÇE BELEDİYELERİ BÜNYESİNDEKİ İLGİLİ İMAR BİRİMLERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ.