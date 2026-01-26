Sürüden Ayrılan Penguen Viral Oldu: Belediyelerden Gülümseten Paylaşımlar

Belediyeler sosyal medyada penguene sahip çıktı

Yaklaşık 19 yıl önce Werner Herzog’un 2007 yapımı belgeselinde sürüsünden kopup kendi yolunu seçen penguen, yıllar sonra yeniden viral oldu ve sosyal medyada milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Görüntüler, birçok belediyenin dikkatini çekti; esprili paylaşımlarla penguene sahip çıkan yerel yönetimler, takipçilerini gülümseten içerikler paylaştı. Paylaşımlarda penguene çorba içirildi, tesislere götürüldü, belediye başkanlarıyla buluşturuldu ve hatta "Dünyanın merkezi Çorum" etiketine bağlandı.

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi paylaşımında "Nereye gittiğini merak edenler olmuş" ifadesini kullandı; görüntüde belediye tesisleri ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ileyan yana görülen penguen yer aldı.

Elazığ Belediyesi paylaşımında şunları yazdı: "Son günlerde sürüsünden ayrılıp tek başına yola çıkan pengueni herkes merak ediyor. Merak etmeyin; lezzetin peşine düştü. Soluğu Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası’nda aldı".

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mesajında, "Sürüden ayrılan penguenin nereye gittiğini çok merak etmişsiniz. Rotayı en güzel yere çevirdi. Başka bir yere gittiğini düşünmediniz değil mi" değerlendirmesini paylaştı.

Mezitli Belediyesi ise takipçilerini sakinleştirircesine şöyle dedi: "Son günlerde sürüsünden ayrılıp tek başına yola çıkan penguen herkesin merak konusu oldu. Merak etmeyin; soğuk havalarda içini ısıtmak için ücretsiz çorba dağıtım aracımızın yanına uğradı. Biz her şartta yanınızdayız. Siz kendinizi asla yalnız hissetmeyin".

Çorum Belediyesi paylaşımında kısa ve vurucu bir not düştü: "O penguen doğru seçimi yaptı. #DünyanınMerkeziÇorum".

Talas Belediyesi ise görüntüye eşlik eden notunda "Panik olmayın! ’Yalnız Penguen’ şu anda Ali Dağı 360’ın keyfini çıkartıyor" ifadesini kullandı.

Yerel yönetimlerin paylaşımlarında sıkça görülen "merak etmeyin" vurgusu, sosyal medyada olayı keyifli bir gündem maddesine dönüştürdü.

