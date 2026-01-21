Adem Şahin Yeniden Başkan: Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Güven Tazeledi

Adem Şahin 277 oyla Manisa Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığına seçildi; kutlama yerine vefat eden yönetim kurulu üyesi İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:19
Seçim sonuçları

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nın olağan genel kurulu yoğun katılımla tamamlandı. Toplam 866 üyeden 531'i sandık başına gitti. Oyların 7'si geçersiz sayılırken, 524 geçerli oy kullanıldı.

Geçerli oyların dağılımı şöyle gerçekleşti: Rahime Ecerbilgiç 60 oy, Ayhan Öci 79 oy, Sevcan Alkan 108 oy ve Adem Şahin 277 oy aldı. Bu sonuçla Adem Şahin yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Başkanın anlamlı ziyareti

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başkan Adem Şahin, kutlamalar yerine geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret etti. Mezar başında dua eden Şahin, zaferini merhum yol arkadaşıyla paylaştı ve duygusal anlar yaşandı.

Çevresindekiler bu ziyaretin camiada "büyük bir vefa örneği" olarak nitelendirildiğini belirtti. Şahin, "Bu başarıda onun da emeği çok büyük. Onu asla unutmayacağız," diyerek yeni dönemde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları