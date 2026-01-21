Adem Şahin Yeniden Başkan: Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Güven Tazeledi

Seçim sonuçları

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nın olağan genel kurulu yoğun katılımla tamamlandı. Toplam 866 üyeden 531'i sandık başına gitti. Oyların 7'si geçersiz sayılırken, 524 geçerli oy kullanıldı.

Geçerli oyların dağılımı şöyle gerçekleşti: Rahime Ecerbilgiç 60 oy, Ayhan Öci 79 oy, Sevcan Alkan 108 oy ve Adem Şahin 277 oy aldı. Bu sonuçla Adem Şahin yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Başkanın anlamlı ziyareti

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başkan Adem Şahin, kutlamalar yerine geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve yönetim kurulu üyesi İlyas Alkan'ın mezarını ziyaret etti. Mezar başında dua eden Şahin, zaferini merhum yol arkadaşıyla paylaştı ve duygusal anlar yaşandı.

Çevresindekiler bu ziyaretin camiada "büyük bir vefa örneği" olarak nitelendirildiğini belirtti. Şahin, "Bu başarıda onun da emeği çok büyük. Onu asla unutmayacağız," diyerek yeni dönemde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MANİSA BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASININ OLAĞAN GENEL KURULUNDA MEVCUT BAŞKAN ADEM ŞAHİN, 277 OY ALARAK GÜVEN TAZELEDİ. SEÇİMİN ARDINDAN BAŞKAN ŞAHİN KUTLAMA YAPMAYARAK GEÇTİĞİMİZ TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YAKIN DOSTU VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLYAS ALKAN’IN MEZARINI ZİYARET ETTİ.