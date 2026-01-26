Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı

Almanya’da buzlanma ulaşımı felç etti

Almanya'da etkili olan soğuk hava ve yoğun buzlanma, şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşımda yaygın aksamalara yol açtı. Alçak basınç sistemi Alp Dağları üzerinden kuzeye ilerleyince ülkede yoğun kar yağışı ve buzlanma görüldü.

Raylı ve karayolu ulaşımında aksamalar

Hamburg kentinde tramvay seferleri gecikebilirken, Hamburg-Berlin, Hamburg-Stuttgart, Hamburg-Frankfurt arasındaki uzun mesafe trenlerinde aksamalar yaşandı. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heilbronn yakınlarındaki Weinsberg kasabası yol kavşağında çoğunluğu kamyon olmak üzere yaklaşık 20 araç mahsur kaldı; bölgede kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Reutlingen kentinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 100’den fazla trafik kazası kaydedildi. Ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde birçok kentte okullar eğitime ara verdi.

Berlin ve çevresinde kesintiler

Başkent Berlin’de tren seferlerinde aksamalar ve iptaller görülürken, otobüs seferlerinin tamamında gecikmeler yaşandı. Komşu Brandenburg eyaletinde buzlu yollar nedeniyle 56 kaza meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Eyaletin Uckermark bölgesinde otobüs seferleri tamamen askıya alındı. Yetkililer, yaklaşık 40 tramvayın varış noktalarına ulaşamadığını ve vatmanların tramvaylarından ayrılmayarak rayların kardan ve buzdan temizlenmesini beklediklerini açıkladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde sabah toplu ulaşım hizmeti verilemedi; otobüsler garajlardan çıkamazken bazı bölgelerde seferler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Wadephul’un yurtdışı seyahati kabusa döndü

Başkentteki aşırı buzlanma, Dışişleri Bakanı Johann Wadephulun bugün gerçekleştireceği Letonya ve İsveç ziyaretlerini etkiledi. Wadephul ve beraberindekileri Riga'ya götürecek olan hükümet uçağı, buzlanma nedeniyle havalanamadı.

Bunun üzerine heyet, Berlin'den en yakın büyük merkez olan Leipzig'e trenle gitmeye karar verdi. Ancak soğuk ve buzlanma nedeniyle Berlin–Leipzig seferindeki tren bir saat gecikti. Wadephul ve ekibinin Leipzig'ten Alman Hava Kuvvetlerine ait bir Airbus ile önce Riga'ya, ardından Stockholm'e seyahat edeceği bildirildi.

