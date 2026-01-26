Balıkesir'de KETEM Servisleriyle Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması

Balıkesir'de kadınlara yerinde kanser taraması

Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan kadınları servis araçlarıyla alarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'e götürüyor. Amaç, kanser taramalarına erişimi kolaylaştırmak ve erken teşhisin önünü açmak.

Hizmetin kapsamı

KETEM'de yapılan taramalarda kadınlara meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulama özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken kadınlar için büyük kolaylık sağlıyor. Taramalar düzenli aralıklarla devam ediyor.

Dr. Zeynep Selin Kurplikaya uygulama hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak özellikle köylerde yaşayan ancak merkez ilçelerde de yaşayan tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla belli çalışmalar yürütüyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ait araçla hastalarımızı evlerinden alıyoruz. Daha sonra ise KETEM birimimize getiriyoruz. Gerekli tarama ve kontrolleri sağladıktan sonra tekrardan evlerine kadar bırakıyoruz. Bu sayede özellikle de kırsal alanda yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimi zor olan hastalarımızın erişimini kolaylaştırmış oluyoruz."

Aralık verileri ve yönlendirme

Dr. Kurplikaya, Aralık ayında yaklaşık 800 hastaya tarama yapıldığını belirtti ve ekledi: "Bunlardan taşıma ile gelen hastalarımızdan 43 tanesine kolorektal kanser tarama kiti vermiş olup, 25 vatandaşımıza da HPV taramasını yaptık. Özellikle bu şekilde ilçe sağlığımızın yürüttüğü taramalarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu taramaları vatandaşlarımız yalnızca KETEM’lerde değil, Aile Sağlık Merkezlerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yine ücretsiz bir şekilde yaptırabilir. Biz kendi taradığımız hastalarımızın eğer ki ileri tetkik yapılması gerekiyorsa kendilerini Balıkesir Devlet Hastanesi KETEM Teşhis Merkezine yönlendiriyoruz. Ve takip süreçlerini yine oradan hastalarımızın devam ediyoruz. Bu kanser taraması kapsamında yapılan bu programlarla hem kanseri erken teşhis etmiş oluyoruz, hem de toplumsal sağlık oranını büyük ölçüde arttırmış oluyoruz. Unutmayalım kanserde erken teşhis hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

Uygulamadan yararlanan vatandaşlar ise hizmetten memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu çalışma, Balıkesir'de kanser taramalarına erişimi artırmayı ve erken teşhis oranlarını yükseltmeyi hedefliyor.

